¿Los seguirá llamando? Jorge Fossati sobre Paolo Guerrero y Christian Cueva: "Están en plena vigencia"

Después de ser eliminados de la Copa América 2024, la selección peruana ya está en Lima, y su técnico, Jorge Fossati, afirmó que la meta sigue siendo la misma. En ese sentido, dejó en claro que Paolo Guerrero y Christian Cueva siguen vigentes.

Visiblemente triste por la eliminación del equipo peruano en la fase de grupos de la Copa América, donde solo sumaron un punto y no anotaron ningún gol, Fossati aseguró que es momento de mirar hacia adelante, refiriéndose a las eliminatorias para el Mundial 2026. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jorge Fossati y sus planes para la Eliminatorias

Luego del amargo episodio de nuestra selección en la Copa América, el director técnico del equipo, Jorge Fossati, aseguró que la meta sigue siendo la misma, refiriéndose a las Eliminatorias al Mundial 2026. No obstante, el 'Nono' se mostró visiblemente afectado por no conseguir el resultado esperado en el torneo de la Conmebol.

"La meta sigue siendo la misma. Estamos doloridos, tristes. Nos podemos dar un par de días para procesarlo, pero ya recargar baterías y a pensar en lo que siempre dijimos que era la meta, porque hay muchas cosas que pasaron en esta Copa América", comentó Jorge Fossati.

En ese sentido, remarcó que no se quedará de brazos cruzados y, a pesar de los malos resultados, se enfocará de lleno a la Eliminatorias al Mundial 2026. "Una cosa es estar tristes porque le queríamos dar esta alegría al aficionado peruano, pero otra cosa es bajar los brazos. Eso no está en los planes", añadió el Nono.

¿Qué dijo sobre Christian Cueva y Paolo Guerrero?

En esa misma línea, el director técnico de la selección hizo un análisis rápido de la actuación peruana en la Copa América, el 'Nono' destacó que el equipo nacional no mereció perder contra Canadá. Además, reafirmó que Paolo Guerrero y Christian Cueva siguen en plena vigencia, insinuando que los convocaría para los próximos encuentros.

"Con Canadá, sin duda, fue el que más merecimos ganar. El arbitraje del partido ante Argentina no me pareció correcto. Paolo Guerrero y Christian Cueva están en plena vigencia", concluyó Jorge Fossati. Cabe resaltar que esta participación en la Copa América 2024 fue una de las peores, ya que Perú no había sido eliminado en fase de grupos desde 1995.

Ante ello, muchos hinchas no han dudado en criticar duramente el desempeño de la selección y las decisiones de Jorge Fassati. Por tal motivo, esperan que la estrategia y los jugadores cambien para las siguientes fechas.