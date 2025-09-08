Óscar Ibáñez no seguiría al frente de la Selección Peruana tras el Perú vs. Paraguay por Eliminatorias 2026

Este martes, la Selección Peruana de Fútbol jugará su último partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y con ello se pondrá fin a la etapa de Óscar Ibáñez como entrenador del equipo nacional. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) había considerado extender su contrato por unas semanas más, pero finalmente decidió dar por concluido su vínculo.

Ibáñez no continuará en el equipo

En un principio, la directiva de la FPF planeaba mantener a Ibáñez hasta noviembre, para que dirigiera los partidos amistosos frente a Rusia y Chile programados para los días 12 y 18 de ese mes. Sin embargo, la propuesta fue descartada, y la continuidad del técnico se limitará únicamente al partido ante Paraguay.

Renato Tapia, uno de los referentes del plantel, llegó a solicitar expresamente a la federación que se mantenga a Ibáñez al frente del equipo. No obstante, la FPF optó por iniciar un proceso de búsqueda más amplio para contratar a un estratega de primer nivel a inicios de 2026. La meta es consolidar un proyecto sólido que responda a los retos de las clasificatorias rumbo al Mundial 2030.

Con este panorama, queda confirmado que Ibáñez no estará en el banquillo en los amistosos de noviembre, lo que implica una transición importante para la Blanquirroja y la necesidad de adaptarse a un nuevo liderazgo en los próximos meses. La decisión marca el cierre de un ciclo poco recordable para el combinado peruano, que buscará renovar su proyecto de cara a las próximas competencias internacionales.

⚽️🇵🇪El trascendido se hizo oficial. Tras el mal planteo ante 🇺🇾Uruguay, Óscar Ibáñez, dirigirá mañana su último partido como DT de la blanquirroja. El exguardameta, no estará al mando de Perú, para los amistosos de noviembre en 🇷🇺Rusia. pic.twitter.com/6DiSXpJFmG — Carlos Peralta Press⚽️🇵🇪 (@ElCali013) September 9, 2025

Perú vs. Paraguay: hora y contexto del partido

El último encuentro de la Selección en estas Eliminatorias se jugará el martes 9 de septiembre a las 6:30 p. m. en Lima (8:30 p. m. en Asunción). Aunque Perú no tiene ninguna posibilidad de clasificar, los jugadores saldrán a buscar un triunfo que les permita despedirse con decoro y agradecer a la hinchada que los acompañó durante todo el proceso, tanto de local como de visitante.

El mayor déficit de la Blanquirroja fue la falta de gol, factor que la dejó fuera de la cita mundialista en Norteamérica 2026. Pese a ello, Ibáñez recalcó que el equipo tiene la obligación de dar lo mejor en casa y dejar una buena imagen.

Paraguay, por su parte, ya aseguró su boleto directo al Mundial, pero llega motivado por cerrar la campaña con otra victoria. Actualmente, la Albirroja ocupa la sexta posición con 25 puntos, los mismos que Colombia, aunque con menor diferencia de goles.

En conclusión, con el partido frente a Paraguay, la Selección Peruana cierra las Eliminatorias y la etapa de Óscar Ibáñez como técnico. Aunque sin opciones de clasificar, el equipo buscará despedirse con decoro, mientras la FPF empieza la búsqueda de un nuevo estratega para asegurar un proyecto sólido de cara al futuro