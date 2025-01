Paolo Guerrero abre la posibilidad de regresar a la selección peruana: "Si me necesitan, voy a estar ahí"

Hace unos días, Paolo Guerrero anunció su retiro definitivo de la selección peruana de fútbol, generando conmoción entre los hinchas peruanos. Sin embargo, el "Depredador" también ha dejado abierta la posibilidad de volver si es convocado por algún director técnico.

La salida de Guerrero de la selección generó una ola de sentimientos entre los hinchas peruanos y sus compañeros, quienes enviaron mensajes de agradecimiento y apoyo por todas las victorias que le dio a Perú, incluyendo la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, hubo personas que indicaron que ya era hora de que Paolo Guerrero se retirara de la selección y diera paso a jóvenes talentos, algo en lo que el "Depredador" estaba de acuerdo, ya que lo mencionó al mismo tiempo que anunció su retiro.

El retiro de Paolo Guerrero parecía ser definitivo, aunque en recientes declaraciones indicó que su profundo amor por la selección peruana y la camiseta bicolor hará que siempre esté dispuesto a unirse a un partido si un director técnico lo considera necesario.