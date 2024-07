Paolo Guerrero: Revelan la fuerte discusión entre el 'Depredador' y Chicho Salas en partido ante Alianza Lima

El último fin de semana, Paolo Guerrero protagonizó una polémica escena con 'Chicho' Salas, que sigue siendo tema de discusión pública. El máximo goleador de la selección peruana se negó a ingresar al campo durante el partido entre César Vallejo y Alianza Lima, a pesar de las indicaciones del entrenador nacional.

En ese sentido, una de las versiones sobre lo sucedido es que había un acuerdo previo para que el 'Depredador' no jugara y solo acompañara al equipo, ya que había solicitado su salida, acuerdo que no se respetó. Ahora, comentaristas deportivos revelan detalles de lo que ambos se dijeron durante este tenso momento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ante esta polémica con Paolo Guerrero, el Club César Vallejo emitió un comunicado en el que afirmaron que el 'Depredador' se negó a jugar, infringiendo "los reglamentos internos" del equipo. Además, el equipo trujillano confirmó que el delantero solicitó su salida, pero aclararon que esta petición no fue antes de la Copa América 2024.

En ese sentido, el programa L1 MAX difundió un video con subtítulos de la escena entre Paolo Guerrero y 'Chicho' Salas, en el que se puede observar la conversación que tuvieron cuando el delantero se negó a ingresar al campo.

"¿Qué pasa? No puedo jugar, no me siento bien", dice Guerrero cuando ve que 'Chicho' Salas se acerca a él. "Vamos allá, vamos a hacerlo. Vamos, Paolo, no están pasando, no pueden llegar", le contesta el entrenador.