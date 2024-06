Paolo Guerrero y su contundente respuesta tras ausencia de Renato Tapia: "Es muy importante para nosotros"

La decisión de Renato Tapia de no viajar con la selección peruana a Estados Unidos generó diversas reacciones. El exjugador del Celta de Vigo explicó que la FPF no le proporcionó un seguro para la Copa América 2024, y al estar sin equipo, no habría quien cubriera una posible lesión.

En respuesta a esta situación, apenas llegó a Estados Unidos, el delantero Paolo Guerrero envió un contundente mensaje sobre su compañero. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paolo Guerrero se pronuncia por la ausencia de Renato Tapia

La reacción de Paolo Guerrero resalta la gravedad del problema. El capitán de la selección peruana se mostró preocupado al expresar la necesidad de resolver estos conflictos extradeportivos que afectan al equipo. El amistoso contra El Salvador se juega en un clima de incertidumbre debido a este problema interno.

Ahí fue cuando el 'Depredador' resaltó la importancia del 'Cabezón' y espera que pueda reincorporarse al grupo lo más pronto posible. "Es importante que esté. Esperemos que pueda resolver rápido su situación. Es un jugador muy importante para nosotros, él lo sabe y los chicos también. Esperemos que esté pronto con nosotros", declaró para América Deportes, agregando que, a nivel individual, pueda lograr un gran desempeño en la cita continental.

Pero no fue el único en emitir una opinión sobre lo que ha ocurrido con Renato Tapia. Gianluca Lapadula también tuvo unas palabras que van acorde con lo que dijo el 'Depredador'. "Lamentablemente, ojalá se pueda solucionar. Ojalá pueda venir a la Copa América", precisó.

Problemas entre Tapia y la FPF

Renato Tapia tiene contrato con el Celta de Vigo hasta el 30 de junio, lo que lo convierte en un agente libre a partir de esa fecha para negociar con otros clubes. Al representar a la selección peruana, accede a un seguro especial que la FIFA proporciona a los clubes en caso de que un futbolista se lesione gravemente durante los partidos o competiciones.

La selección peruana tiene partidos de fase de grupos de la Copa América 2024 hasta el 29 de junio, coincidiendo con el límite de la póliza del Celta. Sin embargo, si hubiera un problema grave después de esa fecha, Tapia no estaría asegurado. Por ello, el jugador solicitó a la FPF que cubriera tanto una posible operación como su salario durante el tiempo de recuperación. La FPF rechazó esta petición, lo que llevó al futbolista a expresar su descontento mediante un comunicado.