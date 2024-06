Pedro Gallese revela la 'mayor debilidad' de Ricardo Gareca: "Si lo haces, el 'Tigre' entra perdiendo 1-0"

Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana, ahora dirige al equipo nacional de Chile y hará su debut oficial en la Copa América 2024 enfrentando a Perú. El partido se llevará a cabo el viernes 21 de junio en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos.

Ante ello, el portero Pedro Gallese reveló lo que sería una de las supersticiones del ahora entrenador de Chile. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pedro Gallese sobre la 'debilidad' de Ricardo Gareca

Durante su tiempo al frente del equipo peruano, Gareca era conocido por sus supersticiones, destacándose su aversión al color verde. Llegaba a detener los entrenamientos si veía a alguien usando objetos de ese color, y no reanudaba las actividades hasta que se cambiara.

Pedro Gallese, arquero de la 'bicolor', junto con otros jugadores, intentará aprovechar el conocimiento adquirido de Gareca durante los siete años que estuvo al frente de la selección 'blanquirroja'. Gallese incluso compartió algunos detalles sobre el estilo de juego y las alineaciones preferidas por el entrenador argentino.

"Ellos pueden tener una ventaja porque Ricardo nos conoce a nosotros, pero nosotros también sabemos como piensa él, sabemos como para sus equipos y creemos que será un partido muy parejo. Me imagino un encuentro bastante cerrado, se que a Ricardo le gusta el 4-4-2, siempre arranca de atrás para adelante. Tenemos que ser muy pacientes y trabajar el partido", declaró Gallese para América TV.

El periodista Jampool Cuadros también abordó el tema de las supersticiones, preguntándole si se atrevería a usar un uniforme verde en el 'clásico del Pacífico' para incomodar a su exentrenador. "No sé la verdad, todavía no salen los colores. El que más me gusta es el amarillo", contestó tímidamente.

Ante ello, el reportero trató de animarlo un poco más, asegurándole que, de hacerlo, Perú saldrá al campo con el marcador prácticamente a favor: "Estoy seguro que si te pones verde, el profe' Gareca entra a la cancha perdiendo 1-0″, señaló, desatando las risas del arquero, quien solo atinó a comentar: "Sí, son cábalas de Ricardo...".

Se pronunció sobre la convocatoria de Christian Cueva

Pedro Gallese también habló sobre la convocatoria de Christian Cueva, la cual fue muy criticada debido a la inactividad del jugador. Según Gallese, 'Aladino' está mejorando físicamente y considera positivo que tenga la oportunidad de jugar en esta Copa América.

"Lo veo bastante recuperado, se está poniendo a punto en su estado físico. Ya es decisión del profe' si lo alinea, si entra, si le da algunos minutos. Lo veo con bastantes ganas de aportar y eso será muy bueno para todos", expresó el portero de la selección peruana.