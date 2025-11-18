Perú vs. Chile EN VIVO: hora, donde ver el partido y alineaciones para el 'Clásico del Pacífico' desde Rusia

La selección peruana se despide del 2025 con un duelo electrizante frente a Chile, en una nueva edición del 'Clásico del Pacífico' que se disputará en el estadio Fisht de Sochi. La Bicolor llega a este amistoso con un trabajo más sólido del que mostró ante Rusia, rival con el que igualó 1-1 en su presentación anterior. Manuel Barreto ya tiene su alineación definida, apuesta por varias novedades.

Perú y Chile llegan con realidades distintas al amistoso en Sochi

La Bicolor afronta este partido luego del empate 1-1 frente a Rusia, un encuentro donde Alex Valera volvió a ser determinante al anotar el gol peruano. Su rendimiento lo mantiene como una pieza fija en el ataque para enfrentar a Chile. Además, uno de los puntos más comentados es el posible debut del defensor Fabio Gruber, quien vive un gran momento en el Nuremberg alemán y podría sumar sus primeros minutos con la camiseta nacional en un escenario exigente.

Perú llega con sensaciones positivas tras mostrar orden defensivo y capacidad para reaccionar en momentos clave. La igualdad ante los rusos dejó una impresión de progreso en el equipo, algo que Barreto buscará consolidar frente a un rival directo en la región.

Chile, en cambio, arriba con un impulso mayor, ya que viene de vencer 2-0 al mismo elenco europeo. Ese resultado fortaleció el ánimo del plantel chileno y lo coloca como un oponente complejo para la escuadra peruana.

Alineación confirmada de Perú

Manuel Barreto definió a los once futbolistas que iniciarán el encuentro. Este es el equipo titular de Perú:

Pedro Gallese; César Inga, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Jesús Castillo, Jesús Pretell, Jairo Concha; Jhonny Vidales, Kenji Cabrera y Alex Valera.

Alineación confirmada de Chile

El rival también confirmó su formación para el choque en Rusia:

Lawrence Vigouroux; Salinas, Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Loyola, Núñez; Darío Osorio, Millán, Lucas Cepeda y Alexander Aravena.

Ambas selecciones alinean equipos con mezcla de juventud y experiencia, lo que anticipa un partido intenso desde el inicio.

¿Dónde ver y a que hora el Perú vs. Chile en vivo?

El compromiso por fecha FIFA se transmitirá en señal abierta por América TV (canales 4 y 704 en HD) y ATV (canales 9 y 709 en HD). En cable, la señal estará a cargo de Movistar Deportes (03 y 703 en HD). El encuentro arranca a las 12:00 p. m. (hora peruana).

Perú afronta este último encuentro del año con la mira puesta en cerrar la temporada con un rendimiento convincente. Un triunfo ante Chile serviría para fortalecer el proceso de Manuel Barreto y para encarar el 2026 con una base más sólida. El 'Clásico del Pacífico' se juega como amistoso, pero el contexto, la rivalidad y los antecedentes lo convierten en un partido clave.