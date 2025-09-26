Silvio Valencia y 'Chevaristo' protagonizan pelea en vivo tras eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana

La eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana no solo generó críticas por el desempeño en el campo de juego, sino que también desencadenó un incidente inesperado en YouTube Perú. Durante la reciente emisión del programa ¡Mira lo que habla!, lo que comenzó como un análisis sobre el rendimiento del equipo 'blanquiazul' terminó en una pelea física entre los periodistas Silvio Valencia y Evaristo "Chevaristo" Cruz.

El cruce que terminó en golpes

El panel del programa discutía el rendimiento de Alianza Lima en el certamen continental cuando las opiniones comenzaron a subir de tono. La conversación, que inicialmente giraba en torno a la eliminación del club blanquiazul, escaló rápidamente en insultos y amenazas personales.

En un momento, Evaristo Cruz se levantó y le advirtió a Valencia: "Cuando yo me pare, corta". A esto, el popular 'Sensei' respondió: "A mí no me vengas a amenazar". La situación se tornó física cuando Cruz salió de cámara y regresó para propinarle un puñetazo a Valencia, quien cayó al suelo, provocando que el programa saliera del aire inmediatamente.

El incidente no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Incluso medios internacionales informaron sobre el suceso, destacando la reacción de los peruanos tras la eliminación de los victorianos.

Este hecho se suma a episodios previos protagonizados por ambos periodistas: días antes, 'Sensei' mantuvo un intenso cruce verbal con Gustavo Barnechea, mientras que Chevaristo también vivió un incidente con José Luis 'Puma' Carranza durante un debate sobre la polémica arbitral del clásico entre Universitario y Alianza Lima en la Liga 1 2025.

Terrible lo que pasó en el programa de Erick & Gonzalo, donde el periodista Silvio Valencia fue atacado por su compañero Chevaristo luego de intercambiar duros adjetivos. #brutalidad #alianzalima #peru pic.twitter.com/FfVOaZbvAu — Baresi Studios (@BaresiStudios) September 26, 2025

Disculpas y aclaraciones de Silvio Valencia

Tras la pelea, Silvio Valencia utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado y pedir disculpas por su comportamiento. El periodista reflexionó sobre la violencia y la intensidad que a veces alcanzan los debates, pero que nunca deberían derivar en agresiones físicas.

"La pose y la alienación, como argumentos, no pueden predominar jamás en un debate. Los debates y polémicas a veces alcanzan niveles fuertes, pero jamás pueden llegar a estos actos de violencia. Quiero disculparme con toda aquella persona que se haya podido sentir ofendida con alguna palabra mía", escribió Valencia.

En esa línea, Valencia aclaró además que si alguien interpretó que su expresión "puneño" tenía connotaciones racistas o despectivas, no fue su intención.

"Puno es para mí una ciudad maravillosa, la conozco y la disfruto y en cada oportunidad que he podido estar allá, su gente solo me ha demostrado cariño y respeto. A pesar de haber sido víctima de un acto violento la noche de ayer, no quiero generar mayor polémica con esto; solo quiero reiterar mis disculpas con todo aquel que haya malinterpretado mis palabras", agregó.

Comunicado Silvio Valencia. Fuente: @SilvioValencia2

La eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 desató un episodio que superó los límites de un debate deportivo, mostrando cómo la pasión por el fútbol puede trasladarse más allá del campo de juego. Mientras Valencia busca calmar la polémica con sus disculpas, el incidente servirá como recordatorio de la importancia del respeto.