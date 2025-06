¿Aboga por Jefferson Farfán? Janet Barboza arremete contra Darinka: "No defendemos lo indefendible"

Janet Barboza cuestionó duramente la actitud que Darinka Ramírez ha tomado en las últimas semanas respecto a su imagen pública. La conductora de América Hoy dejó entrever que Darinka está aprovechando la popularidad que actualmente tiene y ha desviado toda la atención de la denuncia que interpuso contra el exfutbolista.

Durante la más reciente edición del programa matutino, la popular 'Retoquitos' tomó varios minutos para señalar que las declaraciones de Darinka son indefendibles, ya que se ha puesto a hablar de temas íntimos relacionados con Farfán.

"Ahora lo que ella habla es que la luz interior, que Jefferson quiere su luz interior, refiriéndose a otra cosa (...) Así que acá no defendemos lo indefendible, y para mí, el caso de Darinka, cómo se ha comportado en este momento, es indefendible. Las cosas como son", expresó.

En esa misma línea, Janet aseguró que a Darinka ya le gustó el ambiente del espectáculo. Y aunque eso no es negativo, ha hecho perder fuerza a la denuncia por violencia psicológica que interpuso contra Jefferson Farfán hace varias semanas.

Recordemos que el último fin de semana, Darinka se presentó en El valor de la verdad y lamentó que algunos programas y conductores de televisión la hayan criticado tras exponer la violencia que vivió con Jefferson Farfán. Directamente señaló a Janet como una de sus más acérrimas atacantes.

Darinka Ramírez se presentó en el programa 'La Noche Habla' para ampliar las revelaciones que hizo en 'El valor de la verdad' y, en medio de la conversación con los conductores, aseguró que nunca se aprovechó de la fama de Jefferson Farfán. La influencer argumentó muy bien su respuesta y fue respaldada por el polígrafo.

"Desde que me enteré del embarazo. Yo creo que si una persona es aprovechada, lo hace desde un principio. Yo me he mantenido en silencio, a pesar de que hablaban cosas buenas y malas de mí. Y yo jamás salí. Recién salí a la luz cuando él hace su comunicado, dejándome mal como mamá", indicó.