¡Aclara las cosas! Magaly Medina explicó el motivo de su viaje a Miami tras detención de 'Chibolín'

La noche del jueves 19 de septiembre, Magaly Medina sorprendió a su audiencia al emitir un programa grabado, mientras ocurría la detención preliminar del conductor Andrés Hurtado, realizada por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

En medio de la polémica tras la captura de Andrés Hurtado, la conductora de televisión Magaly Medina aseguró que actualizará el contenido de su programa grabado tras explicar el motivo de su viaje. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Los usuarios en redes sociales empezaron a especular que, coincidentemente, la controvertida periodista Magaly Medina viajó a Miami, a pesar de la complicada situación que atraviesa el excómico de 'Risas y Salsa'. Ante ello, Magaly utilizó su cuenta de Instagram para desmentir los rumores, aclarando que se encuentra en Miami por motivos laborales, ya que está negociando su contrato con los ejecutivos de su canal, ATV.

En el mismo video que compartió en sus redes sociales, Magaly Medina mencionó que, debido a la situación actual, realizará una actualización especial del programa que había dejado grabado en Lima.

Después de que Andrés Hurtado fuera detenido de manera preliminar por orden de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, muchos seguidores de Magaly Medina se dieron cuenta de que su programa del 19 de septiembre fue grabado, ya que no abordó la detención de 'Chibolín'.

Esto se debe a que la figura de ATV viajó a Miami, como ella misma mostró en sus redes sociales la noche en que el humorista fue arrestado. Esta coincidencia no ha pasado desapercibida para los internautas, quienes rápidamente sugieren que Medina y Hurtado podrían tener un vínculo más allá de la amistad.

Sin embargo, la conductora del programa de espectáculos aclaró que no tiene ninguna amistad con Andrés Hurtado. Además, recordó que lo ha criticado por varios años.

"Se ha dicho muchas falsedades, yo no soy amiga de 'Chibolín' yo he sido la principal crítica durante años de 'Chibolín'. Yo era la enemiga jurada, pero Josetty desde los 8 o 9 años iba a mi programa porque era fan y yo le permitía la entrada porque a una niña uno no le puede negar eso", sostuvo Magaly Medina.