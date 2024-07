¡Adiós, Peter! Adolfo Chuiman se va de 'Al Fondo Hay Sitio' por delicado motivo: "Empecé a sentir mareos"

Adolfo Chuiman se convirtió en uno de los actores más reconocidos a nivel nacional gracias a su participación en diversas telenovelas, especialmente 'Al Fondo Hay Sitio'. Sin embargo, anunció que su papel de Peter Mackey llegará a su fin tras más de una década interpretándolo.

El popular mayordomo de la familia Maldini brindo una entrevista al programa 'La banda del Chino' y confesó que ha decidido priorizar su salud sobre su carrera actoral ya que en los últimos meses tuvo complicaciones físicas

"Tuve un percance físico. No me daba cuenta que estaba yendo contra mi salud, empecé a sentir mareos, pero es cuando no te cuidas", expresó.