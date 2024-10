¡Agradecida! Ale Fuller revela que 'El Gran Chef' la salvó emocionalmente tras su ruptura amorosa

Ale Fuller concedió una entrevista a Giancarlo Granda para su programa de YouTube, 'Tiempo Muerto', en la que recordaron su experiencia compartida en 'El Gran Chef Famosos'. También mencionaron el ampay en el que la actriz fue vista junto a Renato Rossini, hijo del actor que lleva el mismo nombre.

Ante ello, la actriz reveló que el reality culinario fue un 'salvavidas' para ella luego de atravesar un difícil momento a nivel personal. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La actriz Ale Fuller reveló que formar parte del programa de Latina Televisión le ayudó a distraerse y encontrar la paz que tanto necesitaba en ese momento, ya que estaba atravesando una ruptura amorosa con Francesco Balbi, con quien tenía planes de casarse.

"El Gran Chef me enseñó no solo aprender y disfrutar, sino también me salvó. Eso nadie lo sabía, se supo después. En la segunda temporada, cuando me toca irme y doy mis palabras de agradecimiento, se da la oportunidad de tocar este tema. Yo me encontraba en un momento muy difícil a nivel personal, fue un salvavidas", empezó diciendo la joven actriz.