Ale Fuller confiesa que expareja le hackeó el celular: "Para tener mi ubicación en vivo"

La actriz Ale Fuller ha hecho una reveladora confesión sobre una relación tóxica que vivió en el pasado. Durante una reciente entrevista en el podcast "Café con la Chévez", Ale compartió que su expareja la vigilaba a través de su celular, incluso hackeando su dispositivo para conocer su ubicación en tiempo real. Esta fuerte declaración ha dejado a muchos sorprendidos.

La invasión a su privacidad. Ale Fuller contó que no solo fue un incidente aislado. "Me han hackeado el celular para tener mi ubicación en vivo", reveló, añadiendo que "no solamente una vez".