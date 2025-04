Alejandra Baigorria afirma que se 'pasó de copas' en su boda con Said Palao: "La pasé espectacular"

El pasado sábado 26 de abril, Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron en un matrimonio espectacular que aún sigue siendo noticia en todos los medios.

Uno de los sueños de Alejandra Baigorria era casarse y el último sábado lo hizo con su pareja Said Palao en una espectacular boda con alrededor de 300 invitados. En las imágenes que compartió 'Amor y Fuego' en su programa, se vio como la 'Gringa de Gamarra' estuvo celebrando hasta las últimas y su esposo la estuvo cuidando en todo momento.

Luego de ello, las cámaras siguieron a la pareja marcharse a su hotel y vieron como el auto paro a mitad del camino porque la empresaria necesitó vomitar. Después, fueron entrevistados en el estacionamiento de su hospedaje, donde dieron declaraciones exclusivas para el programa.

"Solo decir que los quiero mucho. (Estás muy feliz) Obvio muy feliz, me voy a mi noche de bodas. Los quiero mucho, les mando un beso, la he pasado espectacular, estoy super chévere y si viene otro que no es de Amor y Fuego que se vaya a la m***" ¿Y sí estoy borracha? Claro, porque estoy en mi noche de bodas. Los demás sobran. Vamos a nuestra noche de bodas, ya quisieran otros", declaró Baigorria.