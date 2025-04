Onelia Molina rompe su silencio tras polémica de Mario Irivarren y Vania Bludau: "Las cosas no están bien"

Después de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, han salido muchos escándalos a raíz de esta gran celebración. La relación de Mario Irivarren con Onelia Molina estarían en una crisis tras la confesión del exchico reality sobre su expareja Vania Bludau.

En el programa de 'Amor y Fuego', compartieron la declaración de Onelia Molina tras el polémica confesión de Mario Irivarren de querer comunicarse con su expareja Vania Bludau. Es así como la chica reality afirma que no estaría pasando por un buen momento en su relación.

"¿Tú crees que está bien la actitud de Alejandra con Mario para decirle esas cosas? ¿Te imaginaste en algún momento pasar por esto con Mario Irivarren?" , le preguntan y Onelia responde: "No puedo decir nada y gracias por entender, sé que es su chamba, pero ahora las cosas no están bien".

Luego de ello, la chica reality no quiere responder ante las preguntas que le realizó el reportero y finalmente agrega que el tiempo va aclarar el tema. Aunque cuando fue consultada si aún tiene una relación con Mario Irivarren, no quiso responder claramente.

"Has terminado tu relación con Mario por lo que vemos, Vania ha sacado un comunicado diciendo que no se quiere ver envuelta en esto, pero dicen muchas personas que se han estado coqueteando en plena fiesta, ha habido miraditas?", le informa el reportero y la joven responde: "No puedo decir nada, creo que con el tiempo las cosas se van a decir y se van aclarar (¿Estás soltera?) Estoy tranquila".