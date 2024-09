Alejandra Baigorria celebra su cumpleaños en paradisiaco viaje junto a Said Palao: "Increíble"

Said Palao y Alejandra Baigorria vienen viviendo su amor al máximo a pesar de estar a unos meses de darse el 100 al altar y es que esta vez la parejita decidió alistar mochilas y viajar por el cumpleaños de la modelo.

Esta vez el destino de la pronta pareja de esposos fue República Dominicana donde vienen disfrutando de paradisíaco lugar en un exclusivo hotel donde ya vienen registrando sus redes sociales lo que viene siendo estos días.

Alejandra Baigorria celebra su cumpleaños junto a Said Palao

El chico reality Said Palao decidió salir de la rutina para celebrar para celebrar el cumpleaños de su novia y dentro de poco esposa, Alejandra Baigorria, esta vez la parejita eligió como destino República Dominicana donde vienen compartiendo en sus redes sociales las actividades que vienen realizando en el lujoso hotel.

"Una nueva aventura juntos para celebrar tu cumpleaños, siempre en el lugar que más te gusta la playa, te amo mucho y este será un viaje increíble como siempre", escribió Said emocionado por coleccionar otro momento especial junto a Ale.

En el corto video se puede ver como Said abraza a Alejandra estando ya en la playa lugar favorito de la modelo quien hace poco acaba de ser elogiada por llevar a sus trabajadores de paseo como símbolo de gratitud.

De igual manera la empresaria presumió en sus historias de Instagram los maravillosos paisajes que hay en República Dominicana.

"Ceviche peruano, pisco saur y miren en donde, en Punta Cana con mi amor", dijo la modelo grabando los platos típicos del Perú al lado de Said Palao.

Definitivamente la parejita viene disfrutando al máximo su relación tanto así que sus fieles seguidores le han pedido que si ven dos vuelvan tres esperando que la parejita ya encomiende a la cigüeña, pese a ello, Alejandra ya dejó en claro que no tiene planes en ser madre si antes no se ha casado con Said.

Alejandra Baigorria es elogiada por llevar a sus trabajadores de paseo

La ex chica reality Alejandra Baigorria ha sido elogiada constantemente por su persistencia y disciplina cuando de trabajo se trata y es que es ella quien empezó un pequeño negocio de ropa sin imaginar que con el pasar de los años se iba a convertir en una de las marcas que ya se encuentran muy bien posicionadas en el mercado.

Sin embargo, la empresaria es consciente que cada logro que ha tenido con su marca no ha sido solo por su esfuerzo sino también por el de las personas que se encuentran junto con ella trabajando para hacer que su marca de ropa cada vez sea la favorita de todos los peruanos.

Es por ello que la 'Rubia de Gamarra' decidió salir de la rutina para ir con todo su equipo de trabajo a un centro recreacional y participar de diversos juegos lejos de la responsabilidad de trabajo a manera de agradecimiento por todo su esfuerzo y entrega diaria.





"Celebración de los 15 años de Alejandra Baigorria ropa. Para crecer en un emprendimiento se debe valorar a cada trabajador, el éxito del crecimiento es en equipo", escribió la empresaria totalmente agradecida por la entrega de cada una de las personas que han hecho posible sacar adelante su marca.

Es difícil no querer a Alejandra Baigorria por la buena vibra que transmite y un fiel testigo de ello es Said Palao quien la ha elegido como su esposa y la próxima madre de sus hijos.