Alejandra Baigorria se quiebra al decir sus votos durante su boda: "El amor más bonito que he vivido"

Alejandra Baigorria vivió uno de los momentos más emotivos de su vida al pronunciar sus votos matrimoniales frente a Said Palao. La popular 'Rubia de Gamarra' se mostró profundamente conmovida, al punto de quebrarse la voz, mientras declaraba su amor frente a cientos de invitados que no ocultaron su emoción.

Alejandra se emociona al confesar su amor por Said

Al inicio de sus votos, Alejandra confesó no saber cómo empezar, a pesar de ser una persona de palabra fácil. Recordó que su historia con Said comenzó con un beso inocente, que parecía pasajero, pero terminó siendo el inicio del "amor más bonito que ha vivido". Cada palabra suya reflejaba el profundo sentimiento que la embargaba.

La empresaria también relató la primera conversación que tuvo con Said sobre formar una familia. Entre lágrimas, recordó cómo le preguntó directamente si quería casarse, ya que no estaba dispuesta a perder su tiempo. Su emoción creció al contar que la respuesta madura de Said fue una de las razones por las que supo que él era el indicado.

"Nunca voy a olvidar el día que conversamos sobre si esto iba a ser solo un beso del momento o más, y yo, como siempre, sin filtros, te pregunté directo: ¿tú tienes la visión de casarte y formar una familia ? Porque si no, yo no iba a perder mi tiempo. Esperaba que me dijeras que no, que todavía no estabas para eso, pero tu respuesta fue tan madura que ahí supe que tú eras diferente. Me dijiste que el deseo de formar una familia se cultiva con el tiempo, que no le tenías miedo ni al matrimonio ni al compromiso", expresó.

En otro momento, Alejandra evocó con ternura la vez que Said se lanzó en paracaídas para pedirle que sea su novia. Resaltó que su historia no fue apresurada, y que Said le dijo "te amo" cuando realmente lo sintió. Esa paciencia y sinceridad fueron cualidades que Alejandra valoró profundamente en su ahora esposo.

Durante su discurso, la empresaria también reconoció que ella es una mujer intensa, y que Said la ama con sus defectos, virtudes y locuras. Además, destacó cómo él la ayuda a ver la vida de una manera más calmada, siendo su cable a tierra sin pretender cambiarla, sino haciéndola una mejor persona.

Alejandra se quiebra al hablar sobre la familia de Said

Baigorria no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje a quienes dudaron de su relación. Afirmó que, pese a las críticas, sólo ellos y sus seres queridos saben cuánto han vivido y que su amor es completamente real. La sinceridad de sus palabras arrancó aplausos y lágrimas entre los presentes.

El momento más conmovedor fue cuando Alejandra agradeció a Said por dejarla entrar en su familia y permitirle amar a su hija, Cayetana. Con la voz quebrada, prometió seguir construyendo juntos esa familia que ambos soñaron. Su mensaje final combinó emoción, amor y algunas risas que hicieron aún más especial el instante.

Es así que, la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fue un emotivo reflejo de su amor genuino y compromiso mutuo. A través de sus votos, Alejandra destacó la importancia de la familia, el respeto y la paciencia, valores que consolidan su relación y su futuro juntos.