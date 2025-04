Tilsa Lozano podría buscar un nuevo amor tras divorcio con Jackson Mora: "Empezaremos de cero"

Luego de que Tilsa Lozano anunciara el fin de su matrimonio con Jackson Mora, la popular artista habló sobre cómo lo viene afrontando. Además, habría dado a entender que ya estaría disponible a tener una nueva relación.

Tras el supuesto caso de infidelidad de Jackson Mora en Colombia, el matrimonio con Tilsa Lozano terminó por completo. Ahora, ambos ya han firmado los papeles de divorcio y anunciando que cada uno tomará su propio camino por separado. Es por ello, que la ex vengadora afirmó en su programa 'La Noche Habla' como viene afrontando esta complicada situación.

"Yo trato de tomar todo a la broma, creo que esa es mi manera de hacer catarsis, siempre tratar de reírme de mis defectos, de las cosas que me pasan, mis problemas. Es la manera en la que yo puedo surfear la ola de la tristeza y cuando tengo que decir cuando estoy triste y deprimida, lo digo cuando estoy lista. Al final, me ha tocado empezar de nuevo muchísimas veces, he pasado por muchísimas cosas, mientras mi hijos y mis padres tengan salud, voy a estar tranquila y bien", reveló.