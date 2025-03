Alessia Rovegno y Hugo García fueron captados juntos en altamar ¿Se reconciliaron?

Aunque este año oficializaron al público que terminaron en octubre de 2024, Alessia Rovegno y Hugo García aún se seguirían viendo juntos. Durante un programa de TV, la parejita fue captado juntos y conductores creen que ya habrían retomado su relación amorosa.

La modelo Alessia Rovegno y el joven Hugo García sorprendieron al público al aparecer con otras personas en año nuevo 2025, tiempo después confirmaron que terminaron su relación amorosa en octubre de 2024. Aunque comentan que si bien aceptaron separarse, aún mantienen ese amistad y cariño de uno por el otro, deseándose lo mejor.

Ahora, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre compartieron en su programa de 'Amor y Fuego' nuevas imágenes de ambos juntos. En el video se puede ver cómo ambos no muestran afectos cariñosos, pero si aparecen juntos en una embarcación. Aunque, los conductores abren la posibilidad de que regresaron.

"Mis 'Rodriguistas' me sorprenden con estás imágenes que me han enviado, de esta parejita que anunció fin, pero míralos, ahí los tienes, navegando románticamente en Chorrillos, en esa embarcación. ¿Tú crees que sea algo pactado antes que terminarán? No creo, yo creo que están nuevamente ¿ya se amistaron? Los han grabado. Juntitos a unto de navegar ¿Qué será eso? ¿En qué terminará?", comentaron los conductores.