Alessia Rovegno sobre Hugo García tras salidas con Isabella Ladera: "Siempre voy a tener amor por él"

Alessia Rovegno rompió su silencio luego de que su expareja, Hugo García, fuera visto muy cercano a la influencer venezolana Isabella Ladera. La modelo se presentó en el concierto de su madre, Bárbara Cayo, y fue consultada por la prensa sobre los rumores de este nuevo romance.

Muy tranquila y con una sonrisa, Alessia dejó en claro que no guarda resentimientos hacia Hugo. Al contrario, afirmó que aún le tiene cariño y que entre ellos hay una relación cordial.

Alessia sobre Hugo: "Siempre voy a tener amor por él"

En una entrevista con "América Hoy", Alessia Rovegno fue clara al hablar sobre sus sentimientos por el ex Hugo García tras las salidas del ex chico reality con la influencer venezolana Isabella Ladera. Aunque dejaron de ser pareja, aún le tiene un gran aprecio.

"Siempre voy a tener amor por él, la verdad. Es una persona súper especial para mí, entonces el amor siempre va a estar", dijo Alessia, sin dudar.

Además, recordó lo bonito que fue su relación con Hugo García y lo bien que se siguen llevando, pese a que ya están en un romance.

"Hay una bonita relación con Hugo, fue una relación sana. Por supuesto, sabe que le deseo lo mejor, hoy, siempre y eso no va a cambiar. Siempre ha habido una excelente comunicación con él", agregó.

No le afecta verlo con otra

Sobre las imágenes de Hugo junto a Isabella en Miami, la modelo dijo que no le sorprende. Primero mencionó que no había visto mucho, pero luego cambió de opinión.

"He visto cositas, pero no tanto", soltó. Cuando le preguntaron si le incomodaba ver a su ex con otra chica, Alessia respondió sin rodeos: "Para nada, para nada. Que se divierta, que la pase bien". Además, aclaró que no es una persona que guarde rencor ni que actúe por despecho. "No soy despechada", aseguró entre risas cuando le preguntaron si le dedicaría alguna canción dolida.

¿Qué dijo Isabella Ladera?

Mientras tanto, Isabella Ladera sigue compartiendo contenido junto a Hugo García en redes sociales. Se les ha visto juntos en videos, transmisiones en vivo y hasta TikToks, lo que ha levantado sospechas de un romance.

Sin embargo, la venezolana fue firme al negar cualquier relación. En una transmisión en vivo, respondió tajante: "No estoy saliendo con nadie, déjenme en paz. Y si lo estuviese haciendo, ¿cuál es el problema?".

Estas palabras generaron aún más comentarios en redes, ya que muchos pensaron que fue una indirecta para Hugo. Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado si hay algo más que una amistad, pero sus seguidores siguen atentos a cada movimiento.

Alessia Rovegno ha demostrado madurez y respeto al referirse a su ex, Hugo García. Aunque él ya estaría en nuevas salidas con Isabella Ladera, Alessia asegura que siempre le tendrá amor y cariño y no le desea nada malo. Por su parte, la supuesta nueva pareja aún no confirma ni niega un romance. ¿Será que el amor vuelve a tocar la puerta de Hugo? El tiempo lo dirá.