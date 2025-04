Alexander Callens sorprende al ser captado con misteriosa mujer en restaurante: ¿De quién se trata?

El defensa de la selección peruana, Alexander Callens, ha sido protagonista de recientes imágenes que lo muestran en un plan muy relajado durante el feriado largo de Semana Santa. El futbolista fue visto en un exclusivo restaurante de San Isidro acompañado de una joven, lo que ha despertado la curiosidad de sus seguidores.

Durante la emisión del lunes 21 de abril de 'Magaly TV: La Firme', se difundieron imágenes del seleccionado nacional compartiendo mesa con una mujer joven en un restaurante exclusivo de Lima. Aunque no se ha confirmado si se trata de su pareja, una amiga o algún familiar, las imágenes han causado revuelo, ya que Callens no ha sido vinculado públicamente con nadie en los últimos años.

En el informe también se mostró cómo, al terminar la cena, ambos abordaron una camioneta para retirarse del lugar, sin que se conociera su destino. Muchos de sus fanáticos siguen atentos a cualquier pronunciamiento ya que el futbolista de 32 años ha mantenido un perfil bajo en temas sentimentales.

Alexander Callens, nacido en el Callao el 4 de mayo de 1992, se ha consolidado como uno de los defensas más sólidos del fútbol peruano. Actualmente milita en el AEK de Atenas, cedido por el Girona de España. Desde su debut con la selección peruana en 2013, ha sido pieza clave en procesos clasificatorios y torneos internacionales.

Sin embargo, en enero de este año, Callens sorprendió a sus seguidores al comunicar que atraviesa un periodo de inactividad médica. A través de sus redes sociales, explicó los motivos.

"Llevo unas semanas sin poder entrenar con el equipo como me gustaría. En enero, sufrí un proceso viral que me llevó a hacerme diferentes pruebas. En uno de los resultados apareció una ligera alteración cardíaca, por lo que los especialistas han recomendado unos meses de reposo y observación hasta realizar nuevas exploraciones. Siento no poder ayudar en estos momentos al equipo pero seguiré apoyando en todo lo que esté en mi mano desde fuera!", se lee en el post.