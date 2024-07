Alfredo Benavides expone al abogado de Gabriela Serpa: "Mandó flores"

Alfredo Benavides y Gabriela Serpa estuvieron en el set de Magaly Medina el pasado viernes, y aunque la actriz cómica ya ha descartado tener una relación sentimental con Alfredo, ambos mostraron una gran cercanía durante la entrevista. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la revelación que hizo Alfredo sobre el abogado de Gabriela.

Alfredo Benavides y Gabriela Serpa han vuelto a trabajar juntos para el circo del comediante. El viernes asistieron a "Magaly TV La Firme" y respondieron diversas preguntas. De pronto, Alfredo Benavides sorprendió a todos al preguntar a Magaly si alguna vez su abogado le había mandado flores, insinuando que el defensor de Gabriela había hecho exactamente eso.

Ante la sorpresa de todos, Gabriela explicó: "El doctor Elio Erriera me mandó flores, fue un detalle nada más, cómo hablas, Alfredo tú me vas a meter en problemas... por una forma de delicadeza, que me veía que estaba un poco mal, o sea este caso es difícil, y para congraciarse, unas flores, un detalle".