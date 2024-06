¿Algo anda mal? Usuarios en redes notan presunta mala relación entre Magaly Medina y su suegra

¿No se llevan? Este fin de semana, Magaly Medina estuvo de fiesta y no era para menos. Su esposo, Alfredo Zambrano, celebró sus 25 años de trayectoria como notario y no tuvo mejor idea que tirar la casa por la ventana con una espectacular celebración. Al evento, asistieron personas cercanas al letrado, al igual que su familia y no podía faltar la "Urraca". Pese a que todo fue alegría y gozo en el festejo, diversos usuarios en redes sociales notaron un extraño comportamiento de la suegra de la conductora de espectáculos, el cual ha llevado a pensar que entre ambas existiría una tensa relación.

¿Qué pasó entre Magaly y su suegra?

Celebrando sus 25 años de trayectoria como notario, Alfredo Zambrano no tuvo mejor idea que organizar una celebración ante tal significativo acontecimiento. En el evento, estuvieron sus familiares, amigos cercanos y, obviamente, no podía faltar su esposa, Magaly Medina.

La propia "Urraca" se encargó de difundir en sus redes sociales diversos pasajes de la celebración de su esposo, pero, ella no habría sido la única. En las diversas plataformas, especialmente en Tiktok, se viralizaron algunos videos del evento organizado por Alfredo Zambrano y un gran detalle no pasó desapercibido por los usuarios.

En uno de los tantos videos difundidos, se observa a la suegra de Magaly Medina, la mamá del notario, abrazar y darle un beso a su hija, mostrando su orgullo por el logro obtenido. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en ese momento, la conductora de espectáculos tuvo que hacerse a un lado, ya que la progenitora de Alfredo Zambrano le dio la espalda.

Además, al momento de salir de escena, la mamá de Zambrano se despide solo de su hijo, aparentemente, ignorando por completo a Magaly Medina, quien se encontraba a escasos pasos de ella.

Esta acción despertó la intriga y curiosidad de los usuarios en redes, quienes rápidamente empezaron a especular que la conductora de "Magaly TV, La Firme" no tendría una buena relación con su suegra. ¿Será cierto?

¿Se conocían de antes?

Hace 9 años, durante la emisión del desaparecido programa "Magaly", la conductora de televisión sorprendió al contar algunos detalles desconocidos sobre su vida. Uno de ellos fue el cómo conoció a la que ahora es suegra, la mamá de Alfredo Zambrano.

Según comentó en aquel momento la "Urraca", el nexo para que se de este encuentro fue Ney Guerrero, su exproductor y pareja. Magaly señaló que en aquel momento, Ney le pidió como favor pasar a saludar a la progenitora del notario, ya que ella era una fiel seguidora de sus programas y sus "explosivos" ampays.

"Un día Ney me dice: 'El doctor Zambrano me ha pedido un favor. Hoy es santo de su mamá. Van a estar cenando en este restaurante. Al término de tu programa, ¿podrías ir un ratito para que la saludes? (...) Solo cinco minutos. Baja s de tu carro y la saludas porque la señora te adora y ve tu programa'. Entonces acepté. Yo fui su regalo de cumpleaños", contó Medina.

Sin embargo, según pudieron notar ahora los usuarios, esta buena relación que existía en un pasado podría haber cambiado drásticamente. No se sabe a ciencia cierta si entre Magaly Medina y su suegra existe una mala relación, pero esta no es la primera vez que se especula sobre un tenso clima entre la "Urraca" y la familia del notario. ¿Cuál será la verdad de todo?