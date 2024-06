Alondra García Miró disfruta de viaje de lujo en Egipto junto a sus amigas: "No saben lo precioso que es"

Alondra García Miró es una de las modelos que nos tiene acostumbrados a realizar viajes alrededor del mundo. Esta vez, la embajadora de Dior llegó hasta Egipto junto a su grupo de amigas para disfrutar de un crucero por el río Nilo.

Según la nota que emitió 'Magaly TV, la firme' en su más reciente edición, Alondra está en Egipto hace varios días y está visitando los lugares más representativos del país africano, como el Templo de Luxor, las Pirámides Egipcias, la Esfinge y el Valle de los Faraones.

Sin embargo. García Miró no podía dejar el lujo de lado por lo que decidió tomar un costoso crucero para navegar el río Nilo y según informó Magaly, tendría un costo aproximado de $949, aunque las tarifas pueden subir dependiendo del servicio que se requiera.

Cabe resaltar que, Alondra hizo este viaje sin su novio Francisco Alister, ya que en sus historias sólo he mostrado con un grupo de amigas. Incluso reveló que viene pasando unos días con poco sueño ya que casi no tiene tiempo de dormir, porque los tours salen muy temprano.

"No sé ni qué música les he puesto en el otro video porque todos están dormidos y no puedo hacer bulla. Aprovecharé en dormir un poco porque casi estamos de volantín. Más tarde les enseño Abu Simel. Que lleguemos sanos y salvos", escribió en sus historias.