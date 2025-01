Anahí de Cárdenas sorprende al mostrar su panza de embarazada FALSA y explica el motivo

Anahí de Cárdenas anunció que estaba embarazada hace unas semanas y, desde entonces, no ha dejado de trabajar, ya que está atravesando una de las etapas más bonitas de su vida. Sin embargo, hace poco mostró que estaba usando una panza de embarazada falsa y explicó el motivo detrás de esta decisión.

Anahí de Cárdenas luce panza de embarazada falsa

La icónica actriz está viviendo uno de los momentos más felices de su vida junto a su esposo, Elías Maya, ya que ambos están muy emocionados por la llegada de su bebé. En medio de esta etapa, Anahí no ha dejado de trabajar. Al aparecer con una panza de embarazada muy prominente, fue cuestionada por los internautas.

Anahí utilizó su cuenta de Instagram para explicar que la panza falsa que está usando forma parte de su trabajo como actriz. "Chicos, esto es una panza falsa de silicona para filmación. Mi panza está grande, pero no está taaaan grande", dijo Anahí.

Todo parece indicar que el nuevo proyecto en el que está trabajando la ex participante de Al fondo hay sitio incluye a un personaje de mujer gestante que está a punto de dar a luz.

¿Anahí de Cárdenas piensa tener más hijos?

Aunque la actriz aún no tiene en sus brazos a su primer bebé, no descarta encargar otro hijo en el futuro, ya que tiene embriones congelados. No obstante, también abrió la posibilidad de donar los embriones a alguna pareja que desee convertirse en padres.

"Yo tengo tres embriones congelados y, desde ya, se puede saber el sexo por un tema de ADN. Cuando tenga esta criaturita, tendré tres probabilidades más de salir embarazada y, si se da, maravilloso. Imagínense que salga embarazada en el primer intento. Puedo usarlos más adelante o, si no, donarlos a alguien también", indicó.

Cabe resaltar que Anahí hace unas semanas, con una fotografía y un conmovedor mensaje, informó que se convertirá en madre por primera vez junto a su esposo Elías Maya, con quién se casó hace dos años. La artista mostró su ecografía y una prueba de embarazo que dio positivo.

"Y la vida me elige y la elijo de vuelta. Una y mil veces. Pocas son las veces que me quedo sin palabras para expresar lo que siento, pero creo que después de todo lo que he vivido este es el milagro más grande. Te esperamos muy emocionados wibi️, nos haz hecho a tu papá y a mi, las personas más felices y afortunados del universo. Gracias, gracias, gracias", expresó en sus redes sociales.

De esta forma, Anahí de Cárdenas está disfrutando al máximo su etapa de gestante y explicó que la panza de embarazada falsa que utilizó hace unos días forma parte de su más reciente proyecto actoral.