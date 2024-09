Angelo Alejos toma radical decisión tras retractarse de sus acusaciones contra Javier Masías ¿Se disculpó?

El tiktoker Angelo Alejos optó por eliminar su publicación después de que Javier Masías, miembro del jurado de 'El Gran Chef: Famosos', advirtiera con tomar acciones legales si no se retractaba. Además, Alejos tomó una decisión drástica respecto a sus redes sociales luego de la polémica que levantó.

En ese sentido, muchos usuarios en redes sociales comenzaron a criticar al tiktoker, ya que consideran que intentó perjudicar al jurado del reality culinario. Te contamos lo que hizo el tiktoker en sus redes sociales.

El creador de contenido que ha generado gran controversia en la farándula peruana decidió tomar una drástica decisión en sus redes sociales, pues restringió los comentarios en su cuenta de Instagram para evitar comentarios negativos tras retractarse en un comunicado de las acusaciones contra Javier Masías.

Antes de bloquear los comentarios, Angelo respondió a algunos críticos que lo acusaban de haber perdido credibilidad por retractarse y no revelar todos los detalles de lo ocurrido con el jurado del programa de cocina.

"No puedo perder credibilidad ante alguien que no me sigue o seguía, me interesa solo la opinión de mis reales seguidores no de quien apareció en mi perfil en las últimas 48 horas por el chisme y alimentar su entretenimiento, para eso existen muchísimos faranduleritos, programas y más a donde ir. Se te quiso", escribió Alejos retractándose de sus acusaciones y generando la indignación de los usuarios.