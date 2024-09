Alejandra Baigorria confiesa que le mandó carta notarial a Onelia Molina: "Tuvimos un enfrentamiento"

Alejandra Baigorria fue entrevistada por el programa de 'Amor y Fuego' donde confesó que en el tiempo que estuvo en 'Esto es Guerra' le mandó su carta notarial a Onelia Molina por asegurar que la empresaria la habría lastimado a propósito en una de las competencias.

Como se sabe ambas competidoras se llevaban pésimo debido a los continuos enfrentamientos que tenían en el programa en los diferentes desafíos, al parecer la empresaria ya estaba cansada de tener problemas con la pareja de Mario Irivarren.

Alejandra Baigorria revela que le mandó carta notarial a Onelia Molina

La empresaria Alejandra Baigorria confesó que los enfrentamientos que tenía con Onelia Molina llegaron a mayores cuando decidió enviarle una carta notarial por las afirmaciones que venía haciendo en sus redes sociales.

Según la exchica reality la actual pareja de Mario Irivarren la acusó de haberle roto el dedo en una de las competencias del programa lo que ella aseguró ser totalmente falso ya que si ella se golpeó fue producto de la misma adrenalina del momento.

"Se la mandé, si claro... nosotras tuvimos como enfrentamientos donde te chocas son competencias donde siempre hay contacto físico y en una nos caímos la dos y ella parece que se doblo el dedo y ella comenzó a decir en la televisión y en sus redes sociales que yo le había roto el dedo pero de una manera de que yo le había agarrado la mano la había tirado y le había roto el dedo", dijo la modelo.

Sin embargo, la empresaria aseguró que a pesar de que Onelia recibió esta carta no le dio la mayor importancia por lo que espera que este proceso siga su curso por haberla acusado erróneamente de una grave lesión.

"Ella bueno hizo caso omiso y vamos a ver que es lo que transcurre pues no", concluyó Alejandra quien aparentemente no se quedará de brazos cruzados.

Es importante mencionar que desde que Mario Irivarren inició un romance con Onelia, la amistad de Alejandra y el influencer se vio resquebrajada a tal punto de no considerarlo como invitado en su boda a pesar de tener muchos años de amistad desde que se conocieron en 'Combate'.

Pese a ello, Alejandra asegura que si en algún momento Mario termina con Onelia será invitado a su matrimonio sin ningún problema, comentario que el influencer decidió no responder ya que le guarda mucho cariño a Alejandra y por respeto a su pareja actual prefiere no entrar en dimes y diretes.

Alejandra Baigorria toma IMPORTANTE decisión por enfermedad de su hermano

Alejandra Baigorria, reconocida empresaria y figura de la televisión, ha decidido asumir un papel crucial en la recuperación de su hermano Sergio, quien fue diagnosticado con fibromialgia, una enfermedad crónica que provoca dolor intenso en todo el cuerpo. A través de sus redes sociales, la empresaria ha mostrado su preocupación y las medidas que ha tomado para garantizar el bienestar de su hermano.

La empresaria de Gamarra ha compartido en varias ocasiones lo importante que es su hermano en su vida. En una reciente entrevista, Alejandra afirmó: "Él es todo para mí, es el hombre más importante de mi vida, más que mi papá o mi mamá".

Este amor profundo la llevó a tomar una decisión muy importante: Sergio se mudará temporalmente a su casa. Esto Alejandra lo hace para que ella pueda estar al tanto de cada detalle de su tratamiento y garantizar que siga las indicaciones de los médicos.

Además, Alejandra Baigorria habló del tema para las cámaras de "Amor y Fuego". La empresaria contó que antes de traer a su hermano, le preguntó a Said Palao, su pareja, con quien comparte un hogar.

"Justo ahora hemos tomado la decisión de que mi hermano venga a la casa, por un tiempo hasta que se estabilice y obviamente le fui a consultar a porque es nuestro espacio. Y él me dijo: 'Pero ni siquiera me lo deberías ni preguntar, me ofendes de preguntármelo, vamos a estar acá todos juntos'", confesó Baigorria.

Alejandra Baigorria siempre se ha mostrado muy unida a su hermano por lo que en esta ocasión no iba a ser la excepción, es raro que la empresaria se lleve mal con alguien a excepción de Onelia Molina quien durante algún tiempo fue su archi enemiga, pese a ello se mantiene enfocada en su trabajo y en su familia.