Melissa Paredes confesó que Rodrigo Cuba se quedó con su gata tras el divorcio: "Encima la regaló"

Melissa Paredes nuevamente desata la polémica y es que esta vez reveló algunos detalles de su separación con Rodrigo Cuba asegurando que en aquel entonces, el pelotero se negó a devolverle a su gata por más que la pidió muchas veces, el jugador nunca se la devolvió causando un daño emocional en la modelo.

La actriz brindó una entrevista para un podcast donde reveló detalles de su divorcio el cual se llevó a cabo a fines del 2021 luego de que Melissa fuera captada por las cámaras de Magaly besándose con Anthony Aranda quien era en ese entonces su bailarín.

A pesar de que el divorcio entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba fue un tema polémico y mediático por el como se llevó a cabo esta separación, la modelo confesó un detalle que pocos sabían de cuando abandonó la vivienda de Cuba a raíz de la separación.

Según la exconductora de 'América Hoy', el futbolista se quedó con una de sus mascotas, una gata llamada Sheccid, pese a que ella era la dueña del felino y de las demás mascotas que vivían con ella cuando compartía una convivencia con Rodrigo Cuba.

Melissa reveló que cuando se retiró del hogar que compartía con el pelotero se llevó dos de sus mascotas: un perro llamado Brandy y un gato llamado Copito, sin embargo, su gatita Sheccid no corrió con la misma suerte y permaneció en la casa del pelotero.

Melissa Paredes y su gata Sheccid

La actriz se mostró triste ya que aseguró haber pedido a la gatita para seguir cuidándola en su nuevo hogar, sin embargo, no tuvo una respuesta de su expareja. Y no solo eso, la exmodelo mencionó su exesposo regaló su mascota a una tercera persona, por lo que actualmente el paradero del felino es desconocido.

"No me la dieron nunca, se la quedaron y era mía, encima la regalaron. Era mi Sheccid, le puse ese nombre a mi gatita por un libro de Carlos Cuauhtémoc. No sé qué será de su vida. La regalaron a una chica que trabaja ahí con él (Cuba), en vez de dármela a mí, que yo la pedí mil veces. Perdí mil cosas, pero el gatito era mío. Digo, si no lo quieres, dámelo, devuélvemelo, aparte es mío", señaló la exfigura de América.