Magaly cuestiona silencio de Jesús Alzamora tras ampay: "Ella es la que sale a pecharlo"

En el último programa de 'Magaly Tv la Firme' la conductora se pronunció sobre la nula respuesta de Jesús Alzamora luego de haber sido ampayado en Colombia con otra mujer y es que solo su esposa, María Paz Gonzáles-Vigil ha sido quien compartió un comunicado asegurado que las imágenes fueron cuando ambos se encontraban distanciados.

Además, según un informe que compartió Magaly, la pareja no se encontraba distanciada en agosto del año pasado, mes donde sucedió el ampay por lo que no entiende el motivo por el que María Paz intenta dejar bien parado a Jesús y no exigirle unas disculpas públicas hacia su familia por sus actos.

Magaly chanca a Jesús Alzamora

La conductora de espectáculos no fue ajena a las reacciones del mundo de la farándula al ampay de Jesús Alzamora, sin embargo, lo que le ha causado sorpresa y duda es la falta de respuesta de Jesús Alzamora ante el ampay que protagonizó y que solo haya sido su esposa María Paz Gonzáles-Vigil quien haya salido al frente a tratar de justificarlo asegurando que ella sabía de las imágenes porque presuntamente estaban distanciados.

"Por qué el está tan callado hasta este momento y por qué es ella la que sale a disculparlo a pecharlo la que sale a decir, 'no estamos distanciados' y no es cierto pues, o sea por qué nos miente que nos intenta ocultar, quedar bien ante quienes", dijo en un primer momento.

Incluso recordó que hace unas semanas en una entrevista con Flavia Loas se tocó el tema de la infidelidad y fue el propio Jesús quien afirmó que María Paz 'lo mataría' si sucediera algo por el estilo para que días después saliera el ampay en el programa de Magaly.

"Él no saldría si tuviera el video y le hubiera enseñado a su mujer de una traición en otro país el año pasado definitivamente no dirías tan suelto de huesos, 'ay no ella me mataría si pasara algo así' seguro porque el pensaba que ese video nunca iba a mostrarse", aseguró la 'Urraca'.

Hasta la fecha Jesús Alzamora no ha compartido ningún comunicado en sus redes sociales disculpándose con su familia por las bochornosas imágenes y solo se ha mantenido callado sin publicar ningún contenido en sus redes.

Valeria Piazza defiende a María Paz Gonzáles-Vigil tras ampay: "El video fue vendido"

En el día de ayer en el programa de 'Magaly Tv la Firme' se hizo público el ampay de Jesús Alzamora correspondiente a agosto del año pasado donde es captado en confianzas, besos y abrazos con una misteriosa jovencita que al parecer era su saliente, sin embargo, María Paz Gonzáles-Vigil aseguró que ella ya sabía de este ampay ya que se dio cuando ambos se encontraban distanciados.

Esta versión fue reforzada por Valeria Piazza quien fue entrevistada en un programa de podcast donde no pudo ser ajena a la ola mediática que viene atravesando su gran amiga y su esposo, Jesús Alzamora.

En un primer momento Valeria aseguró que el video del ampay ha sido vendido a la 'Urraca' para despertar polémica, considerando que hace unos días Jesús Alzamora tuvo un roce con Paco Bazán luego de que el comentarista deportivo presuntamente se burlara de la religión de María Paz.

"Ella da todo por su familia y a nadie le gusta ver así sea un baile pegado, no te gusta ver eso", dijo la modelo quien en todo momento sacaba cara por su amiga quien hasta el momento no ha publicado nada más en sus redes sociales.

Es importante mencionar que Valeria Piazza rechazó la versión que aseguraba que Paco Bazán tenía el video y se lo facilitó a Magaly, por lo que solo afirmó que una persona le ofreció este contenido a la 'Urraca' por algún monto de dinero ya que este ampay es del año pasado, pues actualmente la pareja de esposos presumía un matrimonio feliz y estable.