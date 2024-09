¿Lo perdonó? Génesis Tapia fue captada almorzando con su exesposo Kike Márquez tras ampay de Magaly

Genesis Tapia puso fin a su matrimonio después que su exesposo Kike Márquez fuera ampayado entrando a diversos hoteles con otra mujer. No obstante, varias personas la captaron almorzando con el padre de sus hijos en un conocido restaurante, por lo que rápidamente se generaron rumores de una posible reconciliación y la abogada rompió su silencio.

Hace unos minutos, el portal de noticias 'Instarandula' mostró que varias 'ratujas' le enviaron las fotos de la abogada junto a su exesposo, pese a que ella anunció que no le daría una nueva oportunidad ya que había traicionado su confianza y lealtad. "Vi a Génesis Tapia y su exesposo en el Long Horn de San Isidro", le escribieron sus fans a Samuel Suárez.

El periodista Samuel Suárez se comunicó con Génesis Tapia para conocer su versión respecto a las imágenes que había recibido. La abogada fue tajante al contar que sólo se había reunido con Kike Márquez para hablar sobre la crianza de sus hijos, descartando completamente la posibilidad de una reconciliación.

"No, no hemos regresado por eso nadie tendrá imágenes de besos o abrazos. Estamos acordando cómo quedaremos con el tema de nuestros hijos, sobre los procesos que quiero comenzar en contra de él. Hoy me tome el tiempo de escuchar, fue solo eso", aclaró.