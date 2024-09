Génesis Tapia entierra la infidelidad de Kike Márquez y agradece el apoyo de sus fans: "Aquí ya no hay lágrimas"

Génesis Tapia está atravesando uno de los momentos más complicados en su vida tras revelarse que su esposo Kike Márquez le fue infiel con una mujer a la que llevó a diferentes hoteles. Sin embargo, la ex chica reality decidió pasar la página y está enfocada en sus estudios y cuidar de su embarazo.

¿Qué dijo Génesis Tapia?

A través de sus redes sociales, Génesis Tapia contó que en los últimos días ha recibido muchos mensajes de sus seguidores apoyándola por el delicado momento que está pasando, pero ella se siente tranquila porque ha decidido tomar todo de la mejor manera.

"Mi niñas, gracias por sus mensajes y ahí me voy dando cuenta del amor genuino que sienten por mí. Agradezco que los mensajes ya no se hablando sobre mi ex o sobre lágrimas que ya no existen", contó por medio de sus historias de Instagram.

En esa misma línea, resaltó que prefiere mantenerse enfocada en sus asuntos profesionales, aunque por momento sí se siente afectada por todo lo que está pasando en su vida sentimental.

"No les voy a negar que es un proceso en el cual a veces me pongo pensativa pero es parte de esto, pero ya no hay lágrimas, no hay tiempo para llorar, comienzo la titulación próxima semana y también mi maestría, además que llevaré quechua a nivel avanzado", agregó la abogada.

Génesis Tapia supera a Kike Márquez pic.twitter.com/3KkED2rsAN — Luis Vasquez (@lumivacu) September 8, 2024

Génesis fue víctima del hackeo de sus redes sociales

Hace unas horas hubieron rumores de qué Génesis Tapia había retomado su matrimonio con Kike Márquez. Sin embargo, la abogada se comunicó con el periodista Samuel Suárez para hacer una importante aclaración.

"Me hackeo el Instagram y vio a todas las personas que me invitaban a salir y con toda la mala intención, ha editado videos dando a entender que estoy con él. Por eso lo llamé y le dije que esa maldad iba tener consecuencias y lo borró. No sé qué quiere ganar con eso, si yo he dejado claro que no volveré con él", le escribió Génesis a Samuel.

En esa misma línea, agradeció a las personas por apoyarnos durante su proceso de divorcio la infidelidad que sufrió. "Gracias por no caer en ese juego barato, yo no estoy para que él me siga haciendo daño", agregó.

Es así que, Géness Tapia se mostró más fuerte que nunca ya que ha tomado la decisión de pasar la página de la infidelidad de su aún esposo Kike Márquez y enfocarse más en sus estudios profesionales.