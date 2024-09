Alejandra Baigorria toma IMPORTANTE decisión por enfermedad de su hermano: "Hasta que se estabilice"

Alejandra Baigorria, conocida empresaria y ex chica reality, ha mostrado una vez más el amor incondicional que tiene por su familia, especialmente por su hermano Sergio. Tras enterarse que él fue diagnosticado con fibromialgia, una enfermedad que causa dolor en todo el cuerpo, Alejandra no dudó en tomar una drástica decisión para cuidar de él y supervisar su tratamiento.

Alejandra Baigorria, reconocida empresaria y figura de la televisión, ha decidido asumir un papel crucial en la recuperación de su hermano Sergio, quien fue diagnosticado con fibromialgia, una enfermedad crónica que provoca dolor intenso en todo el cuerpo. A través de sus redes sociales, la empresaria ha mostrado su preocupación y las medidas que ha tomado para garantizar el bienestar de su hermano.

Este amor profundo la llevó a tomar una decisión muy importante: Sergio se mudará temporalmente a su casa. Esto Alejandra lo hace para que ella pueda estar al tanto de cada detalle de su tratamiento y garantizar que siga las indicaciones de los médicos.

Además, Alejandra Baigorria habló del tema para las cámaras de "Amor y Fuego". La empresaria contó que antes de traer a su hermano, le preguntó a Said Palao, su pareja, con quien comparte un hogar.

"Justo ahora hemos tomado la decisión de que mi hermano venga a la casa, por un tiempo hasta que se estabilice y obviamente le fui a consultar a porque es nuestro espacio. Y él me dijo: 'Pero ni siquiera me lo deberías ni preguntar, me ofendes de preguntármelo, vamos a estar acá todos juntos'", confesó Baigorria.