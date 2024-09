Alejandra Baigorria considera postularse a la política en el futuro: "Yo sí quiero cambiar mi país"

Alejandra Baigorria, conocida empresaria y exintegrante de realities, dejó abierta la posibilidad de incursionar en la política en el futuro. Durante su visita al programa "Amor y Fuego", la popular 'Gringa de Gamarra' habló sobre su interés por este ámbito y expresó su deseo de hacer cambios importantes en el país.

Alejandra Baigorria sorprendió a todos al confesar que no descarta la posibilidad de entrar en la política en un futuro. Durante su entrevista en el programa "Amor y Fuego", conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Baigorria dejó claro que tiene un fuerte interés por el futuro del país. Hasta expresó su admiración por el estilo de liderazgo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Alejandra fue directa al expresar su descontento con la situación actual del Perú. "Política es algo que me gusta mucho y siento que falta algo así radical en este país, tipo un estilo Bukele, pero es una decisión bastante complicada" , señaló la empresaria, quien además criticó duramente a los actuales gobernantes, llamándolos "un desastre total".

Para Baigorria, lo que el país necesita es un líder que no venga del ámbito político tradicional. "Para mí, tiene que entrar a gobernar una persona que no haya sido política, limpia, empresaria, que tenga su plata y que quiera hacer realmente un cambio" , declaró durante la entrevista.

¿Se lanzará a la política? Aunque el interés está presente, Alejandra reconoció que todavía no es el momento para dar ese gran paso, ya que prefiere prepararse adecuadamente antes de lanzarse a la política.

"No lo descarto, pero creo que no es el momento, me tendría que preparar un poco más porque sí sé a lo que te tendrías que enfrentar", aseguró.