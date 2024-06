¡Atenta, Milett! Marcelo Tinelli desmiente que cancelaran su programa y anuncia nuevos proyectos

Marcelo Tinelli, el famoso conductor de televisión, finalmente habló sobre la cancelación de su programa "Primos de América" en América TV, donde compartía la pantalla con su primo, El Tirri. La emisión, que se centraba en la cobertura de la Copa América, fue retirada después de solo dos transmisiones, lo que generó numerosas especulaciones. Además, habló sobre sus próximos proyectos en América TV.

Tinelli niega que cancelaron su programa

Marcelo Tinelli, conocido conductor de TV, finalmente comentó sobre la reciente cancelación de su programa "Primos de América" en América TV. Este show, que contaba con su primo El Tirri y seguía eventos de la Copa América, terminó después de solo dos capítulos, provocando todo tipo de rumores.

En una entrevista con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio para "El Run Run del Espectáculo" de Crónica, Tinelli aclaró lo sucedido y mostró su molestia por los rumores.

"No sé de dónde salió todo esto, por qué se agrandó tanto una situación sumamente normal. No se levantó ningún programa mío de la pantalla de América, lo puse yo y lo saqué yo", afirmó.

El conductor explicó que la decisión de emitir el programa fue espontánea, tomada durante su vuelo a Estados Unidos.

"Llegamos el martes a Estados Unidos y teníamos tanto material el miércoles, que yo mismo dije pongámoslo en la pantalla de América a la noche. Dijimos de hacer miércoles y viernes dos especiales, uno antes del partido y otro después del partido del jueves. Eso era lo único que estaba pautado, lo decidimos el día que veníamos en el avión", detalló.

Dificultades y su futuro en América TV

Tinelli también reveló que enfrentaron problemas con la cobertura debido a restricciones de la Conmebol.

"El jueves, la Conmebol nos dijo que no podíamos ingresar con una cámara. Intentamos ir a cubrir la práctica de la selección en el estadio y nos sacaron. No podíamos bajo ningún aspecto hacerlo ni poner imágenes del partido porque no teníamos los derechos. Entonces, para hacer lo mismo que en Instagram... no daba calidad televisiva", explicó.

Debido a estas limitaciones, Tinelli decidió no continuar con el programa. "Yo soy el gerente de programación y dije de hacerlo y después dije 'no lo hagamos', porque si no vamos a tener los derechos del día en que se juega el partido, es innecesario hacerlo. Fue eso nada más", dijo.

Marcelo Tinelli se mostró sorprendido por la reacción negativa y las críticas recibidas.

"No entendí nunca tanto ensañamiento, sobre todo de algunos colegas... con envidia y resentimiento, con odio", comentó.

También aclaró que la decisión de no continuar con el programa fue suya y no de la cadena. "No anduvo bien de rating el primer programa, pero es lógico, puede pasar. Nadie lo levantó, lo levanté yo mismo".

El futuro de Tinelli en América TV. A pesar de este contratiempo, Tinelli confirmó que sus otros proyectos en América TV siguen en pie.

"Estamos pensando para agosto. Estamos preparando para agosto... Estamos tratando de hacer el "Cantando" y hay un formato de humor que está muy bueno, un reality que estamos pensando de humor", mencionó, dejando claro que tiene planes sólidos para el futuro.

En conclusión, Marcelo Tinelli sigue adelante con sus planes televisivos, desmintiendo los rumores de cancelación y mostrando su compromiso con nuevos proyectos para América TV.