¡Atento, Tinelli! 'Flaco' Granda coquetea EN VIVO con Milett Figueroa: "Estaba anotando mi número"

La belleza de Milett Figueroa sigue causando revuelo, y esta vez fue Giancarlo 'Flaco' Granda quien no pudo evitar lanzarle piropos en plena transmisión de "América Hoy". El comentarista deportivo quedó encantado con la modelo y hasta insinuó que ella le pasó su número de teléfono.

El 'Flaco' Granda pierde la concentración por Milett

Todo ocurrió durante la secuencia "La Escuelita de TikTok" de "América Hoy", donde 'Flaco' Granda fue invitado como alumno. Desde el inicio, no escondió su admiración por Milett, saludándola con una gran sonrisa.

"¿Cómo estás? Bienvenida a la clase", le dijo, dándole la mano con entusiasmo. Pero eso no fue todo. De inmediato, dejó en claro por qué había elegido sentarse junto a ella: "Yo soy el chico que se porta mal en las clases, el que pasaba copiando. Quiero decir que me he sentado acá porque Milett tiene pinta de inteligente", comentó.

Ethel Pozo, al notar que su compañero no prestaba atención, lo encaró. Giancarlo Granda intentó disimular, pero no convenció a nadie.

"Pónganle una cámara al 'Flaco' porque no va a prestar atención por ver a Milett. Ya me di cuenta", señaló entre risas. "No, yo acá estoy observando, me quedo calladito. Hoy creo que no cobro bolo", dijo. Ethel, en tono de broma, le advirtió: "Te va a observar Marcelo", refiriéndose a Marcelo Tinelli, pareja de Milett.

'Flaco' Granda y Milett fueron captados en el corte comercial

Cuando el programa fue a una pausa, las cámaras registraron un momento curioso: Milett y el 'Flaco' Granda conversaban animadamente. Al regresar al aire, Ethel Pozo no dudó en exponer lo sucedido.

Ethel "acusó" que, durante el trabajo, hubo alguien que aprovechó el corte comercial para hacer algo distinto. Mostraron a Granda y Milett conversando, y Edson Dávila no dejó escapar la oportunidad para bromear, diciendo que hoy no cobraría, porque además venía a coquetear.

Pero lo que realmente sorprendió a todos fue la confesión de 'Flaco' Granda, quien dijo que Milett lo estaba guardando de contacto.

"Escúchame, estaba anotando mi número", dijo, desatando carcajadas en el set. Ethel y Janet Barboza no tardaron en reaccionar. "¿Estabas anotando su número?", le preguntaron a Milett.

La modelo negó con la cabeza y aclaró que la conversación era sobre otra cosa. Entonces, Giancarlo dio una justificación.

"No, escúchenme, estábamos conversando porque la quiero entrevistar en mi canal de YouTube, ¿por qué son malpensados?", se justificó 'Flaco' Granda. "O sea no puedo hablar con ningún invitado, porque ya me van a agarrar a la cámara escondida. Así son acá. Situaciones extrañas, ya los vi", dijo Milett.

Pero Janet no le creyó del todo al 'Flaco' Granda y dijo que era un cuentazo. Por su parte, Milett explicó que Granda solo le preguntó sobre su experiencia en Argentina.

"Me estaba preguntando qué tal Argentina", mencionó. "Sí, claro, yo he vivido en Buenos Aires un año", dijo 'Flaco' Granda. "Me dijo que conoce a Marcelo, por eso, así entró", acotó Milett. "La verdad que sí, ha ido a comer a mi restaurante, donde yo he trabajado", dijo 'Flaco' Granda.

Sin embargo, el 'Flaco' no paró ahí. Valentino, quien estaba entre ellos, notó la tensión y comentó que sentía que al estar sentado en el medio de Granda y Milett estaba sobrando. El 'Flaco' Granda respondió sin filtro que sí, generando risas en el estudio, pero luego dijo que era broma.

Milett Figueroa, en un gesto amistoso, señaló que le encantaban los rulos de Valentino, mientras Granda aseguraba que solo hablaban de su estadía en Buenos Aires. Lo que no se sabe es si Marcelo Tinelli ya vio estas imágenes. ¿Habrá respuesta desde Argentina? ¡Habrá que estar atentos!