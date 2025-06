Beto Gómez, compañero de 'Dúo Idéntico', niega que Carlos López una sido "una persona violenta"

La denuncia de Emma Mejía a Carlos López por violencia física y psicológica ha tomado un nuevo giro, ya que el amigo del cantante, Beto Gómez, vocalista de 'Dúo Idéntico', salió a defender a su compañero musical y aseguró que él nunca se ha mostrado como una persona agresiva y mucho menos violenta.

En una conversación que Beto tuvo con una reportera de América Hoy, indicó que no ha conversado mucho con Carlos, ya que el denunciado perdió su celular tras un altercado con la hermana de Evelyn Vela. Además, mencionó que nadie sabe quién tiene su teléfono móvil.

Por otro lado, señaló que Carlos por todo lo que ha s no se encuentra estable emocionalmenteucedido. "Él está destrozado por la situación. Ya está asimilando todo lo que ha pasado", contó Beto en defensa de su amigo.

Además, el vocalista de 'Dúo Idéntico' reveló que, en la conversación que tuvo con Carlos López, este le confesó que estaba alcoholizado al momento de la agresión que denunció su esposa y, por tanto, no recuerda lo que hizo ni el motivo de sus acciones.

"Dice: 'Hermano, yo estaba alcoholizado, no recuerdo lo que pasó, no recuerdo qué me motivó a hacer eso. Tú me conoces, yo no soy así, no sé qué me pasó (...) Esto es triste por mis hijos, porque he arruinado mi familia'", declaró.