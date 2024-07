Brunella Horna revela que Cueva iba a ser contratado por la Vallejo: "A los entrenadores no les gustan los escándalos"

Brunella Horna hace algunas semanas atrás sacaba cara por Christian Cueva luego de haber sido captado en una discoteca junto a André Carrillo tras la eliminación de Perú de la Copa América, sin embargo, este concepto cambió radicalmente.

Y es que luego de que el jugador sacara un comunicado anunciando su separación de Pamela López la modelo dejó de defender a Cueva e incluso ha revelado algunos detalles que nadie sabía.

Brunella Horna sorprendió en el último programa de 'América Hoy' luego de comentar los diversos escándalos de Christian Cueva en estas últimas semanas a ser relacionado nuevamente con Pamela Franco tras haber anunciado su separación de la madre de sus hijos.

Todo empezó cuando uno de los dos conductores del programa, Edson Dávila le preguntó a Rafael Cardozo quien ya en anteriores ocasiones se ha puesto el título de amigo íntimo de cueva a quién le cuestionó cuál es el futuro actual deportivo del jugador.

"En su casa, practicando entrenando" , dijo el brasileño Ya que hasta el momento el popular Aladino no tiene un equipo determinado para que continúe su carrera deportiva.

Es así que Ethel Pozo le preguntó a Brunella Horna si su esposo, el presidente del club César Vallejo, estaría interesado en contratar al jugador a lo que la modelo de inmediato respondió.

"Yo no... Yo te digo que antes sí lo iban a contratar, depende del entrenador de todo el equipo, pero yo sí escuché el nombre de Christian Cueva... No se reunieron pero sí por ahí sonaba su nombre... A los entrenadores no les gusta el escándalo", dijo la empresaria.