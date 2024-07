Brunella Horna revela que tuvo un tenso momento con Christian Cueva: "Mi examigo"

Durante las últimas semanas, Christian Cueva ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta tras su polémica separación de su esposa Pamela López. Todo ello, luego de que el pelotero haya sido vinculado con Pamela Franco nuevamente. Ante ello, Brunella Horna dejó entrever que ya no mantendría una amistad con Aladino.

Recordemos que luego de la separación del pelotero, los medios de comunicación han estado más pendientes que nunca de las actividades de la cantante de cumbia. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Christian Cueva parchó a Brunella Horna?

Debido al reciente escándalo entre Christian Cueva y Pamela Franco, en donde el futbolista decidió dar por terminada su relación con Pamela López, Brunella Horna reveló que el popular 'Aladino' ya no sería su amigo cercano. Todo ello a raíz de que 'Brune' salió en defensa de Pamela López.

Además, cabe resaltar que tanto el futbolista como la cantante de cumbia han recibido una ola de críticas por su presunto romance clandestino. En ese sentido, Brunella Horna dio fuertes declaraciones en su programa de América Televisión.

"Mi examigo porque dicen que ya no me quiere. Me ha mandado a decir por ahí algunas cositas", dijo Brunella Horna sorprendiendo a los presentes en el set de grabación. Tras ello, dejó entrever que la cercanía que tenía Richard Acuña con Christian Cueva se habría visto afectada luego del escándalo del futbolista.

Brunella Horna respaldó a Pamela López

La conductora de televisión Brunella Horna, quien es amiga íntima de Pamela López, criticó fuertemente a Christian Cueva en el programa América Hoy después de leer el comunicado que el futbolista publicó en sus redes sociales, donde finalmente confirma que está separado de la madre de sus hijos desde hace varios meses.

La esposa de Richard Acuña atacó duramente a Cueva y afirmó tener evidencia de que la pareja no se distanció hace tanto tiempo, sino que hace solo unos días estaban juntos como esposos en Estados Unidos, durante el viaje de Cueva para el partido de la selección peruana en la Copa América 2024.

"Ayer, al ver este comunicado me comuniqué con mi amiga, ya se imaginarán, ella está destrozada. Ella claro que se sorprendió (por el anuncio de Christian Cueva)", dijo indignada Brunella Horna.

"Ella estaba destrozada porque ellos, la última vez que se ven fue el sábado en el hotel después del partido, donde les dan licencia para que entren las esposas y es ahí donde entra Pamela Lopez, ojo, no como amigos, se quedan como esposos, ya saben a lo que me refiero", acotó la rubia.

La situación en la que se ha envuelto Christian Cueva no pasó desapercibida por Brunella Horna, quien sin dudarlo salió en defensa de Pamela López. Esto habría ocasionado que Aladino rompa vínculos amicales con la presentadora de televisión.