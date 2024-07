¿Se reconciliaron? Samantha Batallanos es captada paseando con Maicelo pese a denuncias por agresión

Samantha Batallanos ha sido captada paseando del brazo junto a Jonathan Maicelo, pese a las denuncias por agresión física y psicológica que interpuso en su contra a inicios de este año. En las redes sociales comentan de una posible reconciliación.

La tarde de hoy, el portal de noticias Instarándula mostró un video de la ex Miss Grand Peru y el boxeador caminando tranquilamente por las calles de San Isidro. Ella lucía unos leggins de color verde, además de botines abrigo y gorra negra; mientras que él estaba usando un pantalón negro y camiseta blanca.

Cabe resaltar que los rumores de una posible reconciliación entre Samantha y Maicelo han estado presentes desde hace varios meses, incluso 'Magaly TV, la firme' los captó pasando la noche juntos en un departamento que habían alquilado.

Magaly critica a Samantha por minimizar abusos

Magaly Medina no tuvo reparos en criticar a Samantha Batallanos luego de confesar que No asistió a terapia psicológica luego de hacer público las agresiones que según ella fue víctima de parte de Jonathan Maicelo.

En una entrevista para un diario local la modelo aseveró que no fue al psicólogo.

"El psicólogo me estaba llamando para hacer un reporte a ver si te interesa y si estás viniendo porque eso tiene que ver en el parte con el proceso", dijo inicialmente la modelo.

Además, Batallanos se sincero y confesó que no considero necesario tomar ayuda de especialistas: "No estoy llevando terapia particular, la terapia que me mandó el ministerio es la que estaba llevando llevé una y tenía que seguir pero la verdad no fui", agregó.

Ante estas declaraciones la conductora criticó a la modelo por pintarse como una víctima de violencia para luego minimizar estos hechos.

"Tomarse el trabajo de denunciar de venir acá de lloriquear de pedir ayuda es decir que este hombre la maltrató la humilló le jaló los pelos al punto de agarrar un poco de su cabello en sus manos puso su cara la aplastó en el suelo", dijo la conductora.

Asimismo asevero que Samantha tiene un grave problema de dependencia emocional hacia el boxeador y esto queda confirmado en la reciente declaración de Maicelo donde deja entrever que habría retomado su relación con la influencer.

No cabe duda que la relación de Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo fue bastante tóxica y aunque aún existe una denuncia por medio, ellos han vuelto a ser captados juntos despertando rumores de reconciliación.