Brunella Torpoco presenta "Tomar Para Olvidar" y cuenta cómo vive su maternidad: "Es muy bonito, pero difícil"

Brunella Torpoco es una de las artistas más queridas en la salsa peruana que hace poco se convirtió en madre. La cantante llegó hoy al programa de Ke Rica Mañana donde contó cómo vive esta nueva etapa y presentó su más reciente éxito "Tomar Para Olvidar".

En el programa de Ke Rica Mañana conducido por Andrea San Martín y Marco Antonio Ibarra, llegó la cantante Brunella Torpoco. La artista estuvo cantando varios de sus éxitos musicales y recibió el saludo de muchos oyentes. Uno de ellos, le consultó cómo vive esta nueva etapa como madre de su pequeño Emiliano.

La artista habló con honestidad y dijo: "Yo me quiero sincerar con todas las mamitas que pasamos por esto. La maternidad es muy bonito, pero es muy difícil porque aprendes cosas que en verdad no sabías. Vas a cambiar tu rutina, tu vida cambia a un giro de 360° por completo porque todo va ser tu hijo. También estoy feliz porque estoy aprendiendo cosas nuevas como mamá. A veces estoy un poco vulnerable, pero estoy muy feliz de poner tener a mi hijo en mis brazos".

Luego, la cantante comentó que viene preparando muchas cosas más para todos sus seguidores. Brunella Torpoco comenta que se siente muy feliz por todo lo que viene recibiendo en su carrera musical y se siente muy agradecida con Dios.

"Ahorita tengo dos noticias súper buenas, aún no lo puedo revelar. La siguiente semana que viene vamos a subir los flyers muy importantes sobre mi carrera, sobre mí. Quiero agradecer a Dios sobre todas las cosas, todo lo bonito que me está dando, a la gente que me apoya, gracias a todos, se está logrando", dijo.