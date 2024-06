¡En exclusiva! Isabel Enriquez presenta su tema "Mix tú me vas a dejar" junto a su orquesta en El Súper Show

En el programa de El Súper Show, llegaron Isabel Enriquez y toda su orquesta musical para hacer gozar con sus canciones y pasar una mañana muy divertida. Además, la cantante de cumbia presento su más reciente tema "Mix tú me vas a dejar".

Isabel Enriquez en El Súper Show

Hoy en el programa radial de El Súper Show conducido por Miguel Moreno y Roxana Molina, llegó la joven cantante Isabel Enriquez junto a toda su orquesta. La artista presentó a cada uno de sus integrantes, con quienes hace gozar al público con los mejores éxitos. Además, comentó sentirse muy contenta de volver a Radio Karibeña.

"Volviendo a mi casa que por mucho tiempo ha sido mi segundo hogar. siempre agradecida con Karibeña y la familia Capuñay, me acogieron, me dieron casa, comida, todo", dijo la cantante.

La intérprete llegó a la radio para promocionar su más reciente tema llamado "Mix tú me vas a dejar". Este éxito ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en su canal de YouTube. Además, revela que viene produciendo más música para todos sus seguidores.

Isabel Enriquez reveló a los conductores que la ve muy bien como solista: "Muy contenta y emocionadísima la verdad, estamos trabajando bastante. Tenemos un equipo tremendo y bueno, trabajando, cosechando para luego disfrutar de los éxitos".

Más de la 'Nueva Reina del Sur'

Isabel Enriquez es una famosa cantante de la cumbia peruana que ha pasado por reconocidas agrupaciones y ahora, brilla como solista junto a su propia orquesta musical. La artista ha formado una agrupación con muchos talentos que hacen bailar y gozar a cada uno de sus seguidores.

La joven es oriunda de la ciudad heroica de Tacna y ha sido nombrada como la 'Nueva Reina del Sur'. La cantante también comentó en el programa del El Súper Show que se encuentra soltera y muy contenta, pero que no le cierra las puertas al amor.

"Estoy buscando un amor, estoy haciendo casting. que sea un hombre maduro", reveló.

Entre sus canciones más sonadas de Isabel Enriquez están : "Mix Caliente", "Mix Que Bonito", "Fue Difícil", "Mix Cuernos", "No te vayas no me dejes", "Muriendo de Dolor", "Me Sobran las palabras", "Perdí mi tiempo contigo" y su más reciente éxito "Mix Tú me vas a dejar". La joven promete seguir sacando más canciones para el deleite de sus fans y seguir creciendo como artista a nivel nacional e internacional.