Bryan Torres se pronuncia tras rumores de infidelidad a Samahara Lobatón: "Me quita energía"

Samahara Lobatón y Bryan Torres fueron portada de titulares ayer debido a la filtración de conversaciones sobre una supuesta infidelidad del cantante hacia la influencer. Sin embargo, Bryan ha salido a aclarar la situación y descartó haber traicionado la confianza de la hija de Melissa Klug.

El cantante de 'Barrio Fino' se pronunció a través de redes sociales y afirmó que no conoce a la joven con quien lo han vinculado. Además, indicó que está cansado de aclarar cosas que no son ciertas, ya que actualmente está enfocado en su carrera artística, descartando completamente tener tiempo para involucrarse con otras personas.

"No soy yo, amigo, son editados. Ando tranquilo, enfocado en mi trabajo y mi familia. En otro momento quizá hubiera salido a responder, pero eso me quita energía. Seguiré en lo mío. (...) No la conozco, nunca la he visto, nunca he conversado, no sé de dónde sale todo eso, pero como te digo, no voy a aclarar algo que no existe", indicó en diálogo con un tiktoker.