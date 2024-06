¡Cara a cara! Cuto Guadalupe enfrenta a Yahaira Plasencia en su podcast: "Me declaraste la guerra"

¡SACARÁ CHISPAS! Yahaira Plasencia estrenó su podcast "Hablando con la Yaha" hace unas semanas y los invitados que ha tenido han causado gran revuelo. En los últimos días, muchos usuarios en redes especulaban con la posibilidad de una entrevista con el Cuto Guadalupe, pese a que, en reiteradas ocasiones, el exfutbolista ha expresado que a la salsera le faltaba "humildad". Sin embargo, como en "Chollywood" todo puede pasar, la "Patrona" ha sorprendido a todos sus seguidores al anunciar una reveladora entrevista con el tío de Jefferson Farfán, quien incluso no dudará en encararla por sus pasadas declaraciones.

Tras el gran estreno de su podcast, muchos usuarios en redes no tardaron en pronunciarse y le pidieron a la "amiguísima" de Sergio George que en su podcast tenga como invitados a Magaly Medina, Jefferson Farfán, Melissa Klug, Cuto Guadalupe, entre otros polémicos personajes con quien ha tenido más de un enfrentamiento.

Si bien hasta el momento la salsera no se ha pronunciado, el que sí lo ha hecho es el exfutbolista de Universitario, Cuto Guadalupe. Las cámaras de "América Hoy" abordaron al exdefensor central, quien señaló que no tendría ningún problema en aceptar una invitación de Yahaira Plasencia.

"Si ella me llama, ella misma, sí, ¿por qué no? Yo no arrugo, pero no creo que ella me llame...no sé. Si tiene ella humildad de llamarme y quiere que vaya a su programa, yo voy, voy porque voy", expresó, dejando en claro que la "llamada ganadora" tendría que ser de la propia Yahaira Plasencia.