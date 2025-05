Carlos Morales responde a Jessica Newton y a su hija Cassandra : "No he sido un padre ausente"

Carlos Morales, exgerente de AeroContinente y actual precandidato presidencial, volvió al ojo público tras brindar declaraciones sobre su pasada relación con Jessica Newton. El empresario convivió durante una década con la exreina de belleza y es padre biológico de sus tres hijos: Cassandra, Tamara y Sebastián. Sin embargo, recientemente, las tensiones entre ambos se intensificaron por una disputa legal y señalamientos personales.

En una entrevista con el programa "Amor y Fuego", Carlos Morales rechazó rotundamente la idea de haber sido un padre ausente. Para respaldar sus palabras, mostró fotografías junto a sus hijos, tomadas durante diversas etapas entre 1999 y 2004.

"No he sido un padre ausente. Las fotos desde 1999, 2000, 2001, 2002,2003 y 2004, es la fecha en que me permitieron verlos. Fotos en Estados Unidos, acá en Lima. Fotos en diversos parques de diversiones. Es muy difícil que pueda decir que he sido un padre ausente", manifestó el político.