Carlos Rincón sorprendido por remix de "Hay Niveles" que lanzará Leslie Shaw: "Me estoy enterando por ti"

Carlos Rincón, conocido compositor de cumbia, visitó el programa "Ke Rica Mañana" de Radio Karibeña, conducido por Leysi Suárez, y ahí se enteró al aire que Leslie Shaw lanzará el remix de "Hay Niveles", tema donde él estuvo involucrado.

Todo comenzó cuando Leysi soltó la primicia: "Leslie Shaw ha lanzado la noticia que hoy se estrenará la canción 'Hay Niveles Remix'". Al escuchar esto, Carlos Rincón se mostró sorprendido y respondió: "Hay que separar las cosas. Me gustaría enterarme de lo que se está haciendo. Por ejemplo, ahorita me estoy enterando por ti", dijo, pero aseveró que no le molesta.