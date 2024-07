Carlos Vílchez explica por qué no trabajaría con Carlos Álvarez: "Así de simple"

El popular comediante Carlos Vílchez ha revelado las verdaderas razones por las que no le gustaría trabajar con su colega Carlos Álvarez. A pesar de respetar su talento, Vílchez prefiere mantenerse al margen de la política.

Carlos Vílchez explica por qué no trabajaría con Carlos Álvarez

Carlos Vílchez, conocido por su personaje "La Carlota", se sinceró en el programa "Café con la Chevez" sobre los rumores que surgieron hace unos años sobre cierta enemistad entre él y Carlos Álvarez. En ese entonces, se decía que Vílchez dejaría el programa "JB en ATV" si Carlos Álvarez se unía al equipo liderado por Jorge Benavides.

"Se comentó algo feo, que a mí no me daba la gana de trabajar con él. A mí no me gusta trabajar con él porque él hace política, a mí no me gusta hacer política. Veo las noticias, pero no sé los nombres de los políticos. Fue así de simple", reveló Vílchez.

A pesar de sus diferencias, Vílchez no se limitó en elogios para su colega. Aceptó que lo admira y que le gustan varios de sus personajes. Además, rechazó cualquier tipo de enfrentamiento o bronca entre ellos.

"Es un buen imitador, me gustan varios de sus personajes, varios que han calado hondo en el pueblo peruano. Bronca no puedes tener en este mundo y menos de gratis. Si me pagaran, hasta con el camarógrafo me trompeo, para seguir cobrando más", comentó con humor.

¡Tuvo cuatro novias a la vez!

Carlos Vílchez también compartió divertidas anécdotas de su juventud. Contó que llegó a tener cuatro novias al mismo tiempo sin que ninguna se enterara. Esto es relevante por su conocida fama de "picaflor", al que no se le ha descubierto ninguna. Vílchez ha señalado que no eran irreales esos rumores.

"Unas cuatro al mismo tiempo. De chibolo te das tu tiempo, nunca fui vago, ya estaba en el teatro a los 16 años, era chambero. He hecho la del edificio: 2, 3, 4 y 5, no se conocían, era chibolo. Ya de grande no se puede, no es lo mismo, ya estás pidiendo descanso al primero", relató.

Actualmente, Carlos Vílchez asegura que ha dejado atrás esas andanzas juveniles gracias a su relación con Melva Bravo. El comediante ha sentado cabeza y se lo agradece a su actual pareja. Él asegura que ha cambiado, dejando atrás su etapa de mujeriego.

"Sientas cabeza cuando ves a una persona que realmente es para ti, cuando es una persona que combina contigo, que va contigo de la mano en lo que haces y administra bien todo lo que puedo hacer en mi carrera, pues ella es productora", declaró. "Melva me ha ordenado la vida. Todos tenemos derecho a cambiar en la vida. Se dice que 'gallina que come huevo, aunque le quemen el pico', pero en mi caso, miren cómo he cambiado", añadió.

Carlos Vílchez sigue siendo uno de los comediantes más queridos de la televisión peruana. Su honestidad y sentido del humor le han ganado el cariño del público. Sus recientes declaraciones no solo esclarecen rumores pasados, sino que también muestran una faceta más personal y madura de su vida.

Con su característico estilo, Vílchez dejó claro que, aunque respeta a Carlos Álvarez, sus intereses profesionales son diferentes. Y en cuanto a su vida personal, ha encontrado estabilidad y felicidad con Melva Bravo, demostrando que siempre es posible cambiar y mejorar.