Cathy Sáenz impacta en redes sociales tras revelar que padece cáncer de mama: "Agradezco infinitamente el apoyo"

Cathy Sáenz, una de las figuras más conocidas de la televisión peruana y redes sociales, ha revelado una noticia inesperada para muchos de sus seguidores. Y es que la productora ha sido diagnosticada con cáncer de mama. En ese sentido, ella informó con un comunicado la situación por la que se encuentra atravesando.

En sus redes sociales, compartió la noticia con sus seguidores y expresó su gratitud por el apoyo recibido de su familia y amigos. No dudó en resaltar que viene luchando por su pronto recuperación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

A través de sus redes sociales, Cathy Sáenz publicó un extenso comunicado en donde revela que padece de cáncer de mama y que actualmente se encuentra centrada en sus radioterapias a fin de alcanzar su pronta recuperación. De igual forma, no dudó en agradecer el apoyo de sus seguidores y familiares por este difícil momento.

"Durante los últimos días, muchos de ustedes me han preguntado qué tengo, qué me pasa. He decidido que es momento de contarles: Hace dos semanas, me operaron de cáncer a la mama. La operación fue un éxito y lograron retirar toda la lesión", dijo la exproductora de 'Esto es guerra' y 'Combate' en un inicio.