Cecilia Tait rompe en llanto al recordar a su entrenador Man Bok Park: "Nunca voy a parar de agradecerle"

Cecilia Tait vivió un emotivo momento durante su cumpleaños este 5 de marzo. La exvoleibolista fue sorprendida en el programa Mande quien mande con un cuadro que la muestra junto a Man Bok Park, el recordado entrenador de la selección femenina de vóley. Su reacción conmovió a todos.

Al ver la imagen, Tait no pudo contener las lágrimas y tuvo que tomarse unos segundos para reponerse. La sorpresa la llevó a recordar su ingreso a la selección mayor y cómo Park influyó en su carrera. "Me pasaron muy rápido porque era un diamante en bruto", recordó conmovida.

Cecilia Tait agradecida con Man Bok Park

La exvoleibolista explicó que, al integrarse a la selección, el entrenador le asignó el número 7 en lugar del 11, algo que en ese momento no comprendía. "Me da la camiseta y me dice 'ahora usted chica no entendiendo, pero mañana usted va a ser la mejor jugadora del mundo'", contó.

Tait destacó la gran influencia de Man Bok Park en su vida y expresó su eterna gratitud. "Yo no sé qué me vio, pero esté donde esté nunca voy a parar de agradecer", señaló. Además, reconoció que el vóley le dio la fortaleza para enfrentar momentos difíciles.

La medallista olímpica reveló que su entrenamiento la ayudó incluso en su lucha contra el cáncer. "Mis músculos fueron tan fuertes para soportar la quimio y me ayudó a salir de la pobreza", afirmó emocionada. Sus palabras demostraron el profundo impacto que tuvo el vóley en su vida.

El homenaje a Cecilia Tait no solo recordó su brillante trayectoria, sino también el legado de Man Bok Park, quien fue clave en la formación de una de las mejores generaciones del vóley peruano.

Cecilia Tait ataca a Magaly

ecilia Tait viene incursionando en el mundo digital con un programa emitido por la señal de "Trivu" llamado "La Tait". En el estreno de su espacio, tuvo como invitada a Natalia Málaga y lo que más llamó la atención fue que hizo referencia a Magaly Medina.

Durante sus declaraciones en su programa de "Trivu", Cecilia Tait mencionó su deseo de no ser relacionada con Magaly Medina, ya que la considera poco atractiva. De acuerdo con lo expresado por la exvoleibolista, si fuera homosexual, no se sentiría atraída por alguien como la 'Urraca', ya que buscaría enamorarse de personas que considera físicamente atractivas, dado que ella misma se percibe como una mujer muy hermosa.

Magaly Medina presentó un fragmento de la entrevista entre Cecilia Tait y Natalia Málaga, en el cual Tait expresaba lo siguiente: "Si yo tuviera que 'volverme gay', tendría que ser con alguien que supere a mis ex, o con alguien que yo admire, o tendría que ser una mamacita regia, pues yo no me voy a meter con una fea. Yo soy mamacita".

