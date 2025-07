¿Celosa? Janet Barboza encara a Diealis por escena con Flavia Laos: "¿En la cama comiendo es amistad?"

Un tenso pero divertido momento se vivió en el set de "América Hoy", cuando Janet Barboza le lanzó una pregunta directa a Diealis sobre su relación con Flavia Laos. Y es que la popular 'Rulitos' parece no haberle creído ni una pizca cuando él aseguró que todo era "amistad", pese a haber compartido una pizza en la cama con la actriz.

Todo empezó con una broma sobre sus salidas. "¿Y estás saliendo con alguna joven ahí, alguna joven linda que te guste? ¿Has salido por ahí?", le preguntó Janet. De inmediato, Jean Paul Santa María intervino entre risas: "Ya vas a empezar con los celos, Janet", mientras Edson Dávila soltó: "Ay, celosa es".

Pero lo mejor vino después, cuando Janet le sacó en cara una escena comprometedora de Diealis con Flavia Laos.

"¿Has invitado a alguien? Porque yo te he visto comiendo pizza con Flavia en la cama", le lanzó, dejando a todos en silencio por unos segundos. Diealis trató de defenderse diciendo sorprendido: "¿Flavia?". Pero Janet fue más rápida: "Ah, ya se olvidó". El modelo intentó aclarar: "No, pero eso no era contenido", a lo que ella reaccionó con más dudas: "¿Ah, eso fue de verdad?".

Finalmente, el streamer y actual chico reality Diealis afirmó que todo fue en plan de amigos entre Flavia, él y más personas.

"Eso fue amistad", dijo. Pero Janet no le creyó del todo y retrucó con firmeza: "¿En la cama comiendo pizza es amistad?", soltó con una mirada incrédula. Diealis explicó que no estaban solos: "Eh, bueno, claro, había más personas también. Me acuerdo clarito. Pero nada, sí he invitado gente joven, pero la verdad es que yo decanto por las mayores".

Diealis revela que le gustan las mujeres mayores

En medio del tema, Janet Barboza quiso saber más sobre sus preferencias, Por ello consultó si ha estado con mujeres mayores.

"¿Te gusta? ¿Has estado con chicas mayores que tú?", preguntó Janet. "Sí, claro", respondió él. Y reveló más detalles: "Cuando yo tenía 25, yo estaba con alguien de 35".

Pero no solo eso. La conductora de "América Hoy" quiso saber por qué al streamer le gustan mujeres mayores que él.

"¿Y qué te gusta de las chicas mayores?", siguió preguntando Janet. "Me gusta la madurez que tiene. Me gusta también que me cuenten las experiencias que van de la mano con la madurez", comentó Diealis. "Es un chico inteligente... un caballero", lo elogió Janet.

Además, Diealis confirmó que la invitación al restaurante Central a Janet sí fue real, tal como se había comentado fuera de cámaras.

Promete apoyarlo en reality. Por último, Janet Barboza expresó su deseo de que Diealis continúe en "Esto es Guerra" y aseguró que, si se queda una semana más, lo apoyará sin dudar. Ante el pedido de él para que lo acompañe en esa etapa, Janet aceptó de inmediato y ambos sellaron el compromiso con un apretón de manos.

