César BK cuenta la vez que casi deja la música: "Los obstáculos sirven para hacernos más fuertes"

El cantante César BK ha cautivado al público con varios de sus últimas canciones y viene convirtiéndose en un promesa a nivel internacional. En una entrevista, el joven artista contó tuvo una muy mala presentación que casi se rindió, pero su padre tuvo las palabras exactas para que pueda continuar luchando por sus sueños.

César BK ha ganado gran fama en las redes sociales desde hace más de un año y medio desde que lanzó el tema "Maldito Lunes" junto a Álvaro Rod. Luego, vino una segunda canción con Álvaro con "Hoy te voy a olvidar", además de otros más de su autoría como "Se te ve" y "No me llames más".

Ahora, se ha convertido en uno de los artistas peruanos que va ascendido con mucha fuerza en la música urbana y cumbia. El cantante compartió un video en sus redes sociales, donde reveló que casi se rinde como artista tras tener una mala presentación en un concurso de canto en televisión.

"Se me da la oportunidad en los 4 finalistas, lo que había buscado en toda mi vida, me la busqué, me la luche, pasaste César... Hago todo y llega el momento. Cuando voy a cantar, salí y tuve la peor presentación de mi vida, la peor" , cuenta.

El artista urbano comenta que los jurados le comentaron que tenía una buena actitud, pero que si tuvo una mala pasada. En aquel momento, Pedro Suárez-Vértiz se encontraba entre ellos y comentó que tuvo algunos inconvenientes con su respiración que le jugaron en contra.

César BK comentó que no quería salir de su hogar tras tener esa mala presentación. El cantante reveló que no quería ver a nadie porque tenía mucha vergüenza. Fue entonces cuando su padre lo llamó para motivarlo a seguir sus sueños como solista.

"Me llama mi papá y me dice: "Qué pasó? Te caíste, ahora te levantas y ves la forma de salir adelante, si es lo que realmente te gusta, hazlo, sácate la mugre, sal adelante. Dije bueno, vamos a seguir. Yo no voy a rendirme y esa fue la única vez en la que me he sentido derrumbado", cuenta.